لاعبة جمباز تدرس بطريقة استثنائية.. وداعًا لليدين‎

تستعد واحدة من أكثر الأطفال ذكاءً ومرونة في بريطانيا للدراسة والعمل بأسلوب فريد واستثنائي.

وظهرت "روكسي كوبيلينخ" (13 عامًا) وهي تقوم بأداء واجباتها المدرسية على جهاز "لابتوب" وهي في وضعيات جمباز والتواءات معقدة.

ولدى الفتاة مرونة فائقة في جسمها منذ أن كان عمرها 5 سنوات وتتدرب 15 ساعة في الأسبوع حيث تشعر بالراحة مع ثني جسمها بالكامل للخلف بحيث يظهر رأسها بين ساقيها.

ويمكن لـ"روكسي" ثني عمودها الفقري من المنتصف إلى الخلف، والاستلقاء على بطنها وثني قدميها حتى تنقر على الـ"لابتوب" بكل سهولة.

وتأمل روكسي في أن تنضم يومًا ما إلى رحلة سيرك "دو سوليه" المذهلة كمحترف.

وجمعت "روكسي" نحو 140 ألف متابع على "إنستغرام" أثناء الوباء بعد الانتقال إلى التطبيق لإظهار حركاتها المذهلة.

وقالت "روكسي"، التي تعيش في غرب لندن مع والدتها أوليانا (41 عامًا) ووالدها النجار "أندري" (40 عامًا): "أحب أن أكون مختلفة عن الآخرين لأني فريد من نوعي، من الممتع جدًا القيام بالحيل والحصول على ردود أفعال من أشخاص لم يروا شيئًا كهذا من قبل".

وقالت: "حركات الالتواء المفضلة لدي هي الطية الثلاثية، أو التدوير الخلفي أو أي نوع من الوقوف على اليدين".

وكانت "روكسي"، التي تدرس في المنزل، تتدرب مع شركة Pixie Le Knot المحترفة منذ أن كانت في العاشرة من عمرها.

وقالت "أوليانا": "لاحظت مدربة الجمباز التي كانت ابنتي أنها كانت مرنة للغاية عندما كانت صغيرة، لم تبكِ أبدًا عند القيام بتمارين التمدد الصعبة. كانت بخير تمامًا".

واردفت تقول: "لقد كان من المدهش للغاية أن أرى أنها تستطيع القيام بهذه الأشياء التي ستكون مؤلمة إذا حاولت القيام بها بنفسي، في البداية، كنت قلقة بشأن كل الأشياء التي كانت تفعلها، لأنني لم أكن أريدها أن تؤذي نفسها. أنا بخير الآن لأنني أعلم أنها آمنة للغاية وحذرة في تدريبها".

"أنا ممتن للغاية لأنني أتيحت لي الفرصة لمقابلة أليكسي - إنه مثلي الأعلى. لقد كان لطيفًا وودودًا وصادقًا وأعطاني الكثير من النصائح حول كونه متحمسًا.

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