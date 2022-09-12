ذهب مزيف وشقة فارغة.. تفاصيل صادمة لجزائري تزوج اثنتين في ليلة واحدة

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الشاب الجزائري رشيد بوديوة بزواجه من عروسين في ليلة واحدة، بدأت تفاصيل جديدة تنكشف حول الزواج المزدوج زادت الأمر غرابة.

وذكرت تقارير محلية في الجزائر أن عائلة العروس الأولى "فوجئت" بالزواج الثاني، وبأنها لم تكن على علم بأنها ستكون جزءا من "زواج مزدوج".

وكشفت قريبة من عائلة الزوجة الأولى لوسائل إعلام محلية أن الأخيرة كانت رافضة لهذا الزواج، لأن العريس عاطل عن العمل ولا يملك مدخولًا ولا سكنًا، إلا أنها اضطرت للانصياع بناء على رغبة ابنتها العروس.

وأكدت أن العائلة أهدت ابنتها (العروس الأولى) مصاغًا ذهبيًا وفقًا للعادات والتقاليد المتبعة في الجزائر، إلا أن الزوج أقدم على أخذه وبيعه وأعطى ابنتهم حليًا مزورًا كي لا ينكشف أمره.

وذكرت أن العريس أعلم ابنتهم بالفتاة الثانية بعد أخذ مجوهراتها، وأنه سيسكنهما في نفس البيت المؤجر، وأن الزواج كان "عملية نصب" خاصة بعد رفض العريس إقامة حفل زفاف، واكتفى بعشاء بسيط أقامته العائلة لابنتها إلى جانب زوجته الثانية.

وأضافت أنه جاء يوم الزفاف ليأخذ عروسه وأخبرهم أنه سيذهب بها مباشرة في رحلة شهر العسل، طالبًا منها أن تحمل ما لديها من ثياب وحلي، ثم أخذها في السيارة من دون أهلها، قبل أن يمر على بيت العروس الثانية ويأخذها معهما في نفس السيارة ويتوجه بهما إلى قاعة حفلات، وهناك التقط صورًا ثم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق ضجة وشهرة.

فتح تحقيق رسمي

وذكرت قريبة العروس الأولى أن عائلتها طالبت السلطات بفتح تحقيق في القضية، مشددة على أنها تخفي في طياتها أمرًا مشبوهًا.

وأشارت إلى أن عائلة العروس الأولى أنها علمت بأمر الزواج الثاني من وسائل التواصل الاجتماعي.

جزائري يتزوج من فتاتين في ليلة واحدة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بصور زفاف رشيد بوديوة، من امرأتين في نفس اليوم، وأثارت موجة تعليقات بين مؤيدين ورافضين.

وفي حديث لقناة محلية، قال رشيد بوديوة: "لم أكن أعلم أن زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة، فالحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده ولم أكن أنوي قط نية الشهرة أو الإساءة للنساء أو أي طرف".

وأردف يقول: "الرضى كان هو أساس هذا الزواج، كما لا يخفى عليكم الصعوبات التي واجهتها لإقامة عرس بسيط، فالعثور على مكان أو فندق لإقامة العرس كان من سابع المستحيلات، فبمجرد التصريح بالفكرة أقابل بالرفض.. لهذا أقدم الشكر لكل من ساعدني شخصيًا..كان كل همي أن يمر العرس بسيطًا على خير وعلى قدر الحال مع الضغوطات لآخر دقيقة، والحمد لله ربي وفقني وأعزني أمام كل خلقه".

وأكمل: "أما التعليقات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، والكلام على أنني شخص غني ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي، فهذا غير صحيح، لأني لا أملك سكنًا خاصًا بي أو عقارًا أو أو.. آلخ.. مثلي مثل جميع الفئة البسيطة، فالغنى غنى النفس والهمة، ومن قال أن والدتي هي من زوجتني فهو مخطئ، لأني مؤخرًا، فقدت والدي اللذين لا طالما تمنيت أن يحضرا عرسي، فأمي توفيت وهي توصي بزواجي".

من هو رشيد بوديوة ؟

شاب جزائري من مدينة سكيكدة الواقعة شرقي الشريط الساحلي الجزائري.

حاصل رشيد على ماجستير علوم جيولوجيا الأرض.

عمل لسنوات في فرنسا من أجل كسب مدخول مادي، ثم قرر العودة إلى الجزائر للزواج.

من هي السعودية زينب العلوان التي خطفت الأنظار في مهرجان فينيسيا؟