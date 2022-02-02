رأس أسد وجسد كلب .. حيوانات غريبة تثير جدلًا واسعا في العراق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة عثور مجموعة من الأشخاص على حيوانات غريبة ومرعبة قيل بأنها رصدت في جبال مكحول بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ويظهر في مقطع الفيديو الحيوانات الغريبة التي لم يتم رؤيتها سابقًا، إذ كانت برأس شبيه برؤوس الأسود، مع ذيل قصير كالذي يمتلكه الكلاب.

📹| An animal, resembling a lion and a dog, found in the Makhoul Mountain region on the Syria-Iraq border, became a hot topic in Iraq.pic.twitter.com/wpfQRRO3QN — EHA News (@eha_news) January 29, 2022

ويُسمع في مقطع الفيديو صوت أحدهم يقول مستهجنًا: "ما هذا، أسد؟ لديه ذيل كلب؟" في الوقت الذي كانت فيه الحيوانات المخيفة في حالة هدوء تام ولم تحاول مهاجمة من كان يقوم بتصويرها أو حتى الاقتراب منه.

وتحولت الحيوانات الغريبة إلى موضوع ساخن في العراق إذ أشار بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم ينتمون لفصيلة "الأسد الآشوري" فيما نفى البعض حدوث تزاوج بين الكلاب والأسود.

📌اليوم تم العثور على حيوانات غريبة ومخيفه نزلت من الجبل في العراق. pic.twitter.com/ztrwW4itHf — J.S.Hadi (@jafaralaarajy) January 28, 2022

فيما أشار البعض إلى أن الحيوانات الغريبة تميزت بالضخامة، وارتفاع القامة، وبأن طريقة جلوسها وحركتها تشبه طريقة الأسود البرية، وهو ما يدل على وجود عملية تهجين حدثت، فيما ذهب آخرون الى أنها حيوانات معروفة لكنها تعرضت للتشوه الخلقي جراء الحروب.

كان يعتقد أنه انقرض وهو نفسه المنقوش على الجدران الآشورية ، والله اعلم — saad (@saad_as) January 28, 2022

أنصح الجميع بمشاهدة هذا التقرير الألماني الذي يوضح أثر بعض القذائف التي استعملتها أمْريكا في العراق والتي تحتوي على نفايات نووية مشعة وأثرها على المدى الطويل في خلق تشوهات خلقية وتدمير الحمض النووي الـDNA لدى الحيوانات والبشر وتأثير الاشعاع باقي الى اليومhttps://t.co/CQ3g5eXbdI — طارق الخوالده (@Tariq_khawaldah) January 29, 2022

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