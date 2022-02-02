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رأس أسد وجسد كلب .. حيوانات غريبة تثير جدلًا واسعا في العراق

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 06:05
حيوانات غريبة في العراق
حيوانات غريبة في العراق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة عثور مجموعة من الأشخاص على حيوانات غريبة ومرعبة قيل بأنها رصدت في جبال مكحول بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ويظهر في مقطع الفيديو الحيوانات الغريبة التي لم يتم رؤيتها سابقًا، إذ كانت برأس شبيه برؤوس الأسود، مع ذيل قصير كالذي يمتلكه الكلاب.

ويُسمع في مقطع الفيديو صوت أحدهم يقول مستهجنًا: "ما هذا، أسد؟ لديه ذيل كلب؟" في الوقت الذي كانت فيه الحيوانات المخيفة في حالة هدوء تام ولم تحاول مهاجمة من كان يقوم بتصويرها أو حتى الاقتراب منه.

وتحولت الحيوانات الغريبة إلى موضوع ساخن في العراق إذ أشار بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم ينتمون لفصيلة "الأسد الآشوري" فيما نفى البعض حدوث تزاوج بين الكلاب والأسود.

فيما أشار البعض إلى أن الحيوانات الغريبة تميزت بالضخامة، وارتفاع القامة، وبأن طريقة جلوسها وحركتها تشبه طريقة الأسود البرية، وهو ما يدل على وجود عملية تهجين حدثت، فيما ذهب آخرون الى أنها حيوانات معروفة لكنها تعرضت للتشوه الخلقي جراء الحروب.

 

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كلمات دالة:العراقالأسد

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