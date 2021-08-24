صدور لاعبات كرة القدم المسطحة تثير غضب رئيسة تنزانيا.. ماذا قالت؟

تعرضت رئيسة تنزانيا سامية حسن لهجومٍ حاد بعد انتقادها لاعبات كرة القدم وتوجيه كلمات عنصرية لهن خلال إحدى المناسبات الرياضية.

وقالت الرئيسة سامية حسن، في حفل أقيم يوم الأحد الماضي للاحتفال بفوز الفريق الوطني للرجال في بطولة إقليمية لكرة القدم، بأن "صدور" لاعبات كرة القدم "مسطحة" ولا أمل لهن بالزواج.

وزعمت الرئيسة سامية حسن في كلمتها بأن بلادها تُعدّ من أكثر الدول التي تموّل وتدعم المرأة الرياضية في القارة الإفريقية.

وقالت الرئيسة في كلمتها المثيرة للجدل: "صدورهن مسطحة لدرجة أنك لن تستطيع التفريق فيما إذا كانت التي أمامك امرأة أم رجل".

وأردفت تقول: "وإذا نظرت إلى وجوههن، فقد تتساءل ... لأنك إذا أردت الزواج، فأنت تريد شخصًا جذابًا، سيدة لديها الصفات التي تريدها، لكن بالنسبة للاعبات كرة القدم فقد اختفت تلك الصفات".



وتابعت: "اللاعبات يجعولنا فخورين اليوم بالجوائز التي يحصدوها، ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل ستكون أرجلهن قد تعبت من اللعب ولن يتمتعن بالصحة الكافية للعب، كيف سيكون شكل حياتهم في المستقبل؟".

وأكملت: "الحياة الزوجية هي بمثابة حلم بالنسبة لهن، لأنه حتى إذا أخذها أحدكم إلى المنزل كزوجة لك، فإن والدتك ستسأل عما إذا كانت فتاة أم رجل؟".

وأثارت كلمات الرئيسة سامية حسن غضب المغردين على موقع التدوين "تويتر"، حيث كتبت كاثرين روج، رئيسة الجناح النسائي في حزب شاديما المعارض وعضوة البرلمان السابقة: "تعليق الرئيسة على لاعبات كرة القدم هو إهانة لجميع النساء، تستحق كل النساء الاحترام".

ورددت ماريا سارونجي، مؤسسة مجموعة المجتمع المدني: "علينا تغيير تنزانيا، ففي الوقت الذي يهتف الجميع لرئاسة نسائية، تقوم الرئيسة سامية حسن بتشويه سمعة لاعبات كرة القدم لأنهن يمتلكن 'صدورًا مسطحة' وبالتالي يفتقرن إلى الميزات الجذابة اللازمة للزواج. يجب أن تكوني فخورة بنفسكِ".