رئيس بلدية أمريكية يأمر بمنع التجمعات... وزوجته تضعه في موقفٍ مُحرج!

طلب رئيس بلدية ألتون التابعة لولاية إلينوي الأمريكية "برانت ووكر" الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك أمر "البقاء في المنزل" المفروض في المدينة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال "ووكر" في منشور على موقع فيسبوك يوم الاثنين بأن سكان المدينة لم يعيروا تعليمانه أي اهتمام بل قاموا بخرق بتعليمات العزل الذاتي وعلى رأسهم زوجته.

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وقال "ووكر" بأن أحد المخترقين كان زوجته "شانون" التي ضبطتها قوات الأمن في إحدى الحانات الواقعة وسط المدينة في وقت مبكر من يوم الأحد.

قال "ووكر" إن قائد شرطة ألتون اتصل به حوالي الساعة الواحدة صباحًا الأحد ليقول إنهما يحققان ويوقفان تجمعًا في حانة بوسط المدينة ينتهك أمر إلينوي بالبقاء في المنزل، وقال إن الشرطة أبلغته أن زوجته كانت هناك.

وجاء في بيان "ووكر": "أمرت رئيس الشرطة بمعاملتها كأي مواطن ينتهك أوامر السلطات لضمان عدم تلقيها معاملة خاصة".

وتابع: "زوجتي شخص بالغ قادر على اتخاذ قراراته بنفسه، وفي هذه الحالة أبدت افتقارًا مذهلًا للحكمة، إنها تواجه الآن عواقب قرارها غير الحكيم مثل الأفراد الآخرين الذين اختاروا انتهاك تعليمات السلطات".

وختم: "أنا محرج من هذا الحادث وأعتذر لمواطني ألتون عن أي حرج قد يسببه هذا الحادث لمدينتنا".