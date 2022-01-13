رجل دين يُسهل مجامعة فتاة قاصر في لبنان بطريقة صادمة!

نجحت محامية لبنانية في توقيف رجل دين بتهمة التدخل بجرم استغلال جنسي وتسهيل مجامعة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة من خلال عقد قرانها على شخص دون موافقة ولي أمرها.

وكشفت منظمة "كفى" النسوية غير الربحية عبر صفحتها الرسمي على "فيسبوك" بأن المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب بتقديم شكوى ضد رجل دين ونجحت في إحالته الى التحقيق أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بعدما كشفت تسهيله مجامعة فتاة قاصر.

وطالبت المحامية نازك الخطيب بضرورة إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، يوحد سن الزواج بـ18 عامًا.

يذكر أن الدولة اللبنانية صادقت على اتفاقيتين تمنعان زواج القاصرات هما اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها في ذات الوقت تسمح بمثل هذا الزواج وفقًا للطائفة الدينية والتي تتم على النحو التالي:

المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وافق العام الماضي وبالأكثرية على تعديل نظام أحكام الأسرة رقم رقم 2011/46 حيث رفع سن الزواج إلى 15 عامًا.

الطائفة السنية تسمح بالزواج عندما تبلغ الـ18 عامًا ويمكن إعطاء الإذن لمن بلغت الـ15 من عمرها.

تسمح بالزواج عندما تبلغ الـ18 عامًا ويمكن إعطاء الإذن لمن بلغت الـ15 من عمرها. الطائفة الدرزية تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ 16 سنة.

تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ 16 سنة. الطائفة الشيعية تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ9 من عمرها.

تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ9 من عمرها. الطائفة الأرمنية الأرثوذوكس تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ15 عامًا.

تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ15 عامًا. الطائفة الكاثوليكية تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ 14 عامًا

تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ 14 عامًا طائفة الروم الأرثوذوكس تسمح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ 18 عامًا.

فيما يحارب "التجمع النسائي الديمقراطي" لتجريم زواج القاصرات من خلال تقديم مشروع قانون سنة 2017 إلى مجلس النواب يحظر زواج الفتيات تحت سن الـ18، ويعاقب كل من يساعد ويسهل تزويج قاصر لكن جوبه برفض بعض الطوائف والأحزاب التي تعتبر أنه يمكن للفتاة الزواج متى تمتعت بنضوج جسدي.

وأجرى "التجمع النسائي الديمقراطي" دراسة توضح مدى خطورة زواج القاصرات على صحتهن، منها "الاجهاض، الولادات غير الطبيعية، النزيف، أمراض الحمل المبكر، عدا عن أنها تحرم من طفولتها ومن التعليم ومن اكتساب مهنة تؤهلها للعمل، كذلك أجرينا استطلاع رأي في لبنان أظهر أن غالبية اللبنانيين لا يشجعون الزواج المبكر".