رجل يطعن زوجته داخل مستشفى البشير في الأردن ويرديها قتيلة

لقيت سيدة حتفها بعدما وجه لها زوجها عدة طعنات داخل مستشفى البشير الحكومي في العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأردن عن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل الجريمة المروعة التي وقت صباح اليوم الثلاثاء داخل أروقة مستشفى البشير الذي يعد من أقدم المستشفيات الأردنية.

وذكر المصدر في تصريحه الصحفي أن شخصًا أقدم صباح اليوم على طعن زوجته عدة طعنات بأداة حادة داخل مستشفى البشير، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على الجاني في مكان الجريمة وتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة للوقوف على أسبابها وتداعياتها.

ولم يصدر أي بيان رسمي من مديرية الأمن العام الأردنية حتى هذه اللحظة فيما لم يتم الكشف عن اسم الجاني أو الضحية بعد.

مستشفى البشير

تأسس مستشفى البشير عام 1954 على مساحة 153 دونم.

يقع في منطقة جبل الأشرفية - شارع التاج بالعاصمة الأردنية عمان.

تتألف مستشفيات البشير على مستشفيات معتمدة كمستشفيات تعليمية للمجلس الطبي الأردني والمجلس العربي للاختصاصات الطبية.

معتمد لتدريب الأطباء خلال فترة الامتياز ومعتمد لتدريب المهن الطبية المساندة من ممرضين وفنيين وغيرهم.

أقسام مستشفى البشير