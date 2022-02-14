رجم رجل حتى الموت لحرقه القرآن الكريم داخل مسجد في باكستان

أقدم مجموعة من الرجال الغاضبين في باكستان على رجم رجل بالحجارة حتى الموت ثم تعليق جثته على شجرة لإحراقه نسخة من القرآن الكريم داخل مسجد.

وذكرت وسائل إعلام محلية في باكستان أن الحادثة المروّعة وقعت في إقليم البنجاب على مرأى ومسمع من قوات الشرطة الذين شهدوا عملية الرجم.

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام عالمية بأن الرجل الذي أقدم على حرق القرآن الكريم مختل عقليًا وهو ما دفع رئيس الوزراء عمران خان إلى التعليق والتأكيد بأن الشرطة فشلت في أداء واجبها لحماية الرجل من الرجال الغاضبين.

وقال: "نحن لا نتسامح إطلاقًا مع أي شخص ينفذ القانون بنفسه، وسيتم التعامل مع جرائم القتل العشوائي التي يرتكبها الغوغاء بالصرامة الكاملة للقانون".

من جهته قال قائد الشرطة المحلية إن الضحية مشتاق أحمد (41 عامًا)، لم يكن على بوعيه الكامل حين أقدم على فعلته: "كان القتيل يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وقالت عائلته إنه يتغيب لأيام، حيث يتسول ويأكل ما يمكنه العثور عليه"، وذكر بأن الشرطة سلمت جثة القتيل إلى عائلته.

من جهته قال ميان محمد رمضان، خادم المسجد، إنه رأى دخانًا ينبعث من المسجد المجاور لمنزله، وهو ما دفعه إلى الذهاب لتفقد المسجد.

وأضاف: "وجدت مصحفًا محترقًا على الأرض، بينما كان الرجل يحاول حرق مصحف آخر. كان المصلون يتوافدون لأداء صلاة العشاء، وأنا كنت أصرخ في وجه الرجل كي يتوقف لكنه لم يستجب لي".

وقال شهود عيان إن عددًا من رجال الشرطة وصلوا إلى القرية قبل الرجم، واحتجزوا الرجل، لكن الرجال الغاضبين خطفوه بعيدًا، وضربوا الضباط الذين حاولوا إنقاذه من بين أيديهم.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تشهد فيه الهند تضييقًا شديدًا على الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في جامعات ومدارس ولاية كارناتاكا.

خرج الآلاف من طالبات وطلبة جامعة عليكرة الإسلامية في ولاية أوتار براديش، وكذلك بمدينة مومباي مطالبين القضاء بإنصاف الطالبات المسلمات.