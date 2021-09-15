رسائل إباحية مع 14 رجلًا.... تعويض كويتي بـ66 ألف دولار بعد خيانة زوجته له

أصدرت محكمة في دولة الكويت قرارها بتعويض زوج بمبلغ مالي قدره 20 ألف دينار كويتي اي ما يعادل 66.51 ألف دولار أمريكي بعد تعرضه للخيانة من قبل زوجته.

وبحسب وسائل إعلام محلية في الكويت، فإن قرار تعويض الزوج جاء بعد أن أثبت في المحكمة خيانة زوجته له مع 14 رجلًا.

وبحسب مجريات القضية، فقد تمكن الزوج من إثبات خيانة زوجته له من خلال العثور على رسائل تتضمن إيحاءات جنسية مع رجال في هاتفها الخاص وهو ما كان دليلٌ على خيانتها.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن هوية الزوجين وتفاصيل الواقعة.

وكانت الكويت قد شهدت قبل أيام ثالث حالة انتحار خلال 72 ساعة حي أقدمت فتاة أسترالية من أصول عربية، على إلقاء نفسها من جسر جابر الذي يربط ضفتي جون الكويت في مياه الخليج يوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح تحقيق موسع في أسباب الانتحار بعدما تلقت بلاغًا من صيادين كويتيين، قالوا إنهم شاهدوا فتاة تفتح باب سيارتها من أعلى الجسر وترمي نفسها بسرعة في الماء، لتتوجه فرق من الأمن والإطفاء بحثًا عن جثتها، التي وُجدت على يد غواصين تابعين لفرق الإنقاذ البحري.