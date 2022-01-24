رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي … الكويتي محمد العوضي ينسحب من بطولة دولية للتنس

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدة دول عربية باللاعب الكويتي الشاب محمد العوضي لانسحابه من بطولة دبي للشباب تحت 14 عامًا في رسالة منه لرفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر اللاعب العوضي الانسحاب من البطولة الدولية بعد بلوغه الدور نصف النهائي من البطولة الدولية لكن فور سماعه أنه سيتعين عليه لعب أمام لاعب إسرائيلي قرر الانسحاب.

في حين أكد رئيس الوفد الكويتي علي الديحاني أن قرار انسحاب اللاعب العوضي من المباراة كان قرارًا جماعيًا، سواء من قبل اللاعب أو اتحاد التنس بشكل عام، برئاسة الشيخ أحمد الجابر الذي وجه فورا بالانسحاب من المباراة.

وأضاف الديجاني أن القرار في مثل هذه المناسبات ثابت وواضح، وهو عدم خوض أي مباراة أمام لاعب يمثل دولة الاحتلال الصهيوني.

وتوجه الديحاني بالشكر الى اللاعب محمد العوضي واعتبره مستقبلًا حقيقيًا للعبة التنس في الكويت، لما يمتلكه من مستويات وموهبة كبيرة، إضافة إلى عقليته الاحترافية رغم صغر سنة.

كما ثمن الديجاني بالحملة الشعبية الكبيرة التي صاحبت قرار انسحاب اللاعب العوضي، ودعمت اللاعب نفسيًا ومعنويًا بعد خروجه من أجواء المنافسة على لقب البطولة المهمة.

محمد العوضي بطل قومي

وعبر وسمي "#محمد_العوضي" و"#التطبيع_خيانة" عبر المغردون على موقع التدوين "تويتر" عن إعجابهم بقرار الشاب، والمبادئ الراسخة لديه رغم صغر سنه.

وكتب أحد المغردين: "أنا فخور بك [محمد العوضي]، أنت نجم العام يا عزيزي. رفضك لمواجهة الإسرائيلي لا يعني أنك خسرت، أنت الفائز بالنسبة لنا".

لاعب التنس الكويتي #محمد_العوضي ينسحب من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عامًا في #دبي رفضًا لمواجهة لاعب يمثل الاحتـ..ــلال الإسـ..ـرائيلي.



تحية للاعب محمد العوضي ولعائلته ولدولة الكويت الشقيقة على هذا الموقف الوطني ❤️#لا_للتطبيــع#مش_هيك pic.twitter.com/dG4TAyXrpQ — مش هيك (@meshhek) January 22, 2022

أمس انسحب لاعب منتخب الكويت للتنس (محمد العوضي) من مباراة مع لاعب إسرائيلي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت 14 عاما، في دبي.

قبلة على جبينك أيها الفتى الرائع.

صفعتك على وجوه الغزاة أقوى من أي صفعة أخرى.

لقد قلت لهم إن فلسطين في قلوب أبناء الأمّة؛ يحملونها جيلا فجيل. pic.twitter.com/u7nkbtWg7E — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 22, 2022

فيما كتب آخر: "رسالة قوية من البطل # محمد_العوضي الكويتي باسمه وباسم الشعب الكويتي بأننا عرب أصيلين، لم ولن نلتقِ بمن دنس التراب العربي وانتهك شرف إخوتنا في القدس".

وأكد العوضي بعد قرار الانسحاب أنه أمام المواقف الكويتية لا مجال للمغامرة باسم الكويت، حتى وإن كان ذلك على حساب مشاركاته المقبلة باللعبة، خاصة أنه كان سيخوض اللقاء ضمن قبل نهائي البطولة، وهو ما سيؤهله لمشاركات أكبر في الفترات المقبلة، مضيفًا أنه لم يقبل المشاركة، وهو نفس التوجه لدى مسؤولي الوفد الكويتي المشارك في البطولة.

يذكر أن دبي تستضيف بطولة "باول الدولية للتنس"، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة (بينها إسرائيل) من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.

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