السعودية تستعد لموسم الحج برفع كسوة الكعبة 3 أمتار

قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أمس الأحد 19 يناير 2022، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، إيذانًا ببدء موسم الحج لهذا العام 2022 م -1443هـ.

وذكرت الرئاسة بأنه أنها قامت بتغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة، بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية وحسب خطة حج 1443 هـ من أجل الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

وأشارت الرئاسة إلى أنها ومن خلال مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تولي كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغَيْن على مدار العام بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًّا.

حج 2022

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مليون حاج من داخل السعودية وخارجها، مع اعتماد إجراءات جديدة للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، فيما وصلت بالفعل طلائع الحجاج الأجانب الآتين من خارج السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19.

احترازات كورونا

ألغت السعودية إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

يقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية الأقل من 65 عامًا.

اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

اشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

كسوة الكعبة

كسوة الكعبة، وهي قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.

برع فيكسوة الكعبة المشرفة أأكبر فناني العالم الإسلامي، حيث يعتبر شرفًا عظيمًا في العالم الإسلامي.