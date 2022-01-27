رقصة مشهورات تغضب سعوديون .. وحملة لمقاطعة شاهي خدير على توتير

أثار مقطع فيديو لرقص عدد من مشهورات سناب شات في السعودية العرضة النجدية الشهيرة بالسيف استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بمقاطعة الجهة الراعية لهن وهي شركة شاهي (شاي) خدير.

وعبر وسم “#مقاطعة_شاهي_خدير" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" بمقاطعة شركة شاهي (شاي) خدير لتعاونها مع فاشنيستات ومشهورات سناب شات لصنع دعاية ترويجية لمنتجاتهم في السعودية.

وظهرت المشهورات في مقطع الفيديو وهن يرقصن العرضة التقليدية بالسيف وبين فرقة راقصة، وكانت من بينهن المشهورة رهف القحطاني المعروفة بـ"وذ نكهة".

وأثارت رقصة المشهورات استياء المغردين الغاضبين الذين أطلقوا الوسم حتى تصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات الأخيرة الماضية بأكثر من 100 ألف تغريدة.

وذكر بعض المغردين أن شركة شاي خدير لا تحتاج لهذه الإعلانات، وأن الترويج لمنتجاته لا تحتاج نساء يرقصن بهذه الطريقة، في حين ظهرت بعض التعليقات الإيجابية.

يذكر أن شاي خدير يعتبر من أشهر المشروبات الساخنة في السعودية، وقامت شركة شاي خدير بتزويد الشاي الذي تقوم بصناعته على العديد من النكهات التي تجذب الشعب السعودي إلى شربه.

#مقاطعه_شاهي_خدير

مازاد عن حده انقلب ضده 🤨 pic.twitter.com/7VZukpsb8f — الشيخ / غليص ولد رماح ❃ (@Mr_qleess) January 27, 2022

#مقاطعه_شاهي_خدير

حتى في الخراب غلط استفر الله حظطر اعلمهم ذنوب على الفاضي يكسبون هذه أشكال بنات بالله البنت تستحي ماني شايف بنت عجايز راحت عليهم يتمايعون حتى ياليت يتقنو التمثيل 🤭 — محمد (@zom_zac) January 27, 2022

العرضة النجدية

العرضة النجدية وتعرف أيضًا بالعرضة السعودية، هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

وتمثل العرضة جزءا مهمًا من تاريخ المملكة، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي، وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات .

سجلت لدى "اليونيسكو" ضمن لائحة التراث العالمي في عام 2015، ويرتدي مؤدوها زيًا خاصًا، يستخدم فيها الطبول والسيوف ويُحمل فيها علم المملكة العربية السعودية.