رماد برماد.. صقليون يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان "إتنا" وغطى مدينتهم بالحطام

اضطر السكان الذين يعيشون في ظل جبل "إتنا" بجزيرة صقلية، أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، إلى إزالة الأنقاض البركانية بعد اندلاع ثوران جديد غطى مدنهم بالحطام.

وشهد بركان "إتنا" نشاطًا ملحوظَا أمس، 28 فبراير 2021، حيث أطلقت الحمم البركانية على ارتفاع 300 متر مع هطول أمطار لاحقة من الرماد البركاني على القرى المجاورة بما في ذلك "جياري" و"فورنزو" و"كاتانيا" في صقلية بإيطاليا.

وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في مقاطعة "كاتانيا" أنه كان هناك استئناف في الانفجارات البركانية مع الانفجارات الخفيفة نسبيًا صباح أمس.

وبدأ الانفجار البركاني في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقذف "إتنا" منذ ذلك الحين أعمدة برتقالية ضخمة من الغاز، وسحبا كثيفة من الرماد.

ولأكثر من أسبوع، كان "إتنا" ينفث الحمم البركانية والرماد والصخور البركانية بشكل منتظم مع إغلاق مطار كاتانيا القريب مؤقتًا.

وبعدها، بدأ سكان القرى المجاورة بإزالة الرماد الذي غطى الشوارع والسيارات والمنازل.

وجبل إتنا (كان اسمه العربي جبل النار) بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن، يبلغ ارتفاعه حوالي 3326 متر (10,910 قدم) ويغطي مساحة 1,190 كم مربع (460 ميلًا مربعًا)

ومحيط قاعدته 140 كيلومتر وهذا يجعله أضخم البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا.

وتسببت الانفجارات السابقة لبركان "إتنا" في إصابة 10 أشخاص بجروح في 2017 بينهم طاقم إخباري لشبكة "بي بي سي".

وأثار العلماء مخاوف من أن إتنا ينزلق ببطء إلى البحر الأبيض المتوسط بما يصل إلى 14 ملم كل عام.

