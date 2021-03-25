رهان يتحول الى حقيقة.. "رابونزيل" روسية توقفت عن قص شعرها منذ 17 عامًا

قررت فتاة روسية التوقف عن قص شعرها منذ 17 عامًا بعد أن راهنت مع صديقة لها عندما كانت مراهقة.

وكشفت "ديارا غوبانوفا" (34 عامًا) من مدينة بارناول في الجزء الجنوبي الغربي من سيبيريا بأنها قررت عدم الذهاب الى صالون التجميل عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

ويبلغ طول شعر" ديارا" الذهبي المتموج الذهبي الآن حوالي 172 سم ولم تتأثر بالمقص منذ اليوم الذي بدأت فيه المنافسة في ساحة المدرسة مع صديقتها.

وقد جذب سحر شعر "ديارا" أكثر من 184000 متابع على صفحتها على "إنستغرام"، والمخصصة لصور شعرها. بينما تقول إن الرجال يحبون شعرها بشكل عام، فيما كانت تعليقات النساء سلبية في كثير من الأحيان.

وشرحت "ديارا" كيف حصلت على مثل هذه الضفائر الطويلة: "حتى سن 14 عامًا، كان شعري طويلًا فوق الركبتين، وفي أحد الأيام، أخبرتني صديقة لي أنها تعتقد أنني لا أستطيع أن أطيل شعري مثل شعرها، لذلك قررت أن أتحداها وأن أتوقف عن قص شعري".

وللحفاظ على شعرها صحيًا وقويًا، تتبع "ديارا" روتينًا صارمًا للشعر كل يوم - وقد كشفت الآن عن أهم نصائحها للآخرين الذين يحرصون على تحسين شعرهم.

وقالت بأنها تغسل شعرها مرتين في الأسبوع وتغذي فروة رأسها بخلطات علاجية مكونة من الفيتامينات والزيوت الأساسية.

كما أنها تضع كريمًا يترك على الشعر يوميًا وتتناول الفيتامينات للحفاظ على شعرها صحيًا ولامعًا.

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