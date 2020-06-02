رهف القنون تدعم احتجاجات أمريكا بطريقة صدمت السعوديين.. "حبيبي من أصحاب البشرة الداكنة"

عادت الفتاة السعودية الهاربة لكندا رهف محمد القنون، لإثارة الجدل من جديد واستفزاز مواطنيها في السعودية بطريقة دفاعها عن أصحاب البشرة الداكنة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا إثر مقتل "جورج فلويد" على يد الشرطة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقالت رهف في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "حياة ذوي البشرة الداكنة مهمة وهذا ليس موقفًا سياسيًا، بل من أساسيات حقوق الإنسان".

Black lives matter isn't a political stance! it's basic human rights. I have a black partner but that is not the reason i choose to speak up about the injustice towards black people, it's always about human rights.

Black lives matter today, tomorrow and always. #BlackLivesMatter — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) May 31, 2020

وتابعت: "لدي حبيب من ذوي البشرة الداكنة لكن هذا ليس السبب الذي دفعني للتحدث عن الظلم الذي يتعرض له أصحاب البشرة الداكنة، القضية دائمًا تتعلق بحقوق الإنسان".

وختمت القنون، التي حصلت على حق اللجوء في كندا مطلع عام 2019، تغريدتها بالقول: "حياة ذوي البشرة السمراء مهمة اليوم وغدًا وفي المستقبل".

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يذكر أن رهف القانون هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار "بانكوك" الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضـت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.

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و منذ الثلاثاء الماضي تشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات على مقتل "فلويد" الذي فقد حياته بعد أن وقفته شرطة مينيابوليس الأمريكية بشبهة الاحتيال، وفي أثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق "فلويد" وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي إزاحة ركبته عن عنقه، قائلًا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلقَ استجابة.

وبعد مجيء طاقم الإسعاف نُقل فلويد إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.