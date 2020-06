رهف القنون تدعم احتجاجات أمريكا بطريقة صدمت السعوديين.. "حبيبي من أصحاب البشرة الداكنة"

عادت الفتاة السعودية الهاربة لكندا رهف محمد القنون، لإثارة الجدل من جديد واستفزاز مواطنيها في السعودية بطريقة دفاعها عن أصحاب البشرة الداكنة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا إثر مقتل "جورج فلويد" على يد الشرطة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقالت رهف في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "حياة ذوي البشرة الداكنة مهمة وهذا ليس موقفًا سياسيًا، بل من أساسيات حقوق الإنسان".

Black lives matter isn't a political stance! it's basic human rights. I have a black partner but that is not the reason i choose to speak up about the injustice towards black people, it's always about human rights.

Black lives matter today, tomorrow and always. #BlackLivesMatter