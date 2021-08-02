روسية تنتحر وتترك ملاحظة صادمة للشرطة.. ماذا جاء فيها؟

أقدمت سيدة روسية على قتل نفسها ولكن تركت خلفها ملاحظة صادمة للشرطة طالبة منهم التحقق من فيديو موجود على هاتفها المحمول.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن قوات الشرطة الروسية عثرت على جثة سيدة، في الـ55 من عمرها وتُدعى "إيلينا ميتروفانوفا"، على أريكة غرفة المعيشة داخل منزلها بمدينة "نيجني نوف جوراد" تاركة رسالة مكتوب فيها " شاهد الفيديو الموجود على هاتفي".

وبالفعل تفقد المحققين المتواجدين بمسرح الحادث هاتف "إيلينا" وعثروا على فيديو شخصي لها وهي تعترف بقتل زوجها الثالث "يوري ميتروفانوف" البالغ من العمر 58 عامًا وتكشف للشرطة عن المكان الذي دفنت فيه جثمانه.

ووفقًا للصحيفة فإن "إيلينا" أمضت عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة قتل اثنين من أزواجها السابقين وبعد انتهاء المدة تزوجت من "يوري".

وتوجهت الشرطة للمكان الذي ذكرته "إيلينا" في الفيديو قبل أن تُنهي حياتها حيث تخلصت من جثة زوجها الثالث بدفنه في بقعة تكسوها الخضروات وبعد فحص جثة تبين وجود جروح عديدة أحدثها سكين وتُشير البيانات الأولية أنه تعرض لحادث موت بشع.

وصرحت سيدة تُدعى "تيسيا أليشنكينا" أن "إيلينا" قتلت اثنين من أزواجها السابقين وأمضت في السجن عقوبة لمدة 20 عامًا وأضافت أحد الجيران وتُدعى "فالنتينا شيفكوفا" أنها لم تتفاجأ من وجود أثار للاعتداء بسكين على جثة "يوري" لأنها لم تكن أول مرة تفعل فيها ذلك حيث لم تكن هذه المرة الأولى الذي تهاجمه فيها باستخدام سكين.

وذكرت الصحيفة أن لجنة التحقيق الروسية التابعة للشرطة الفيدرالية تواصل عملها للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول كيفية انتحار "إيلينا" الملقبة الآن بالأرملة السوداء جراء قتلها أزواجها مع فتح تحقيق حول قتل الزوج الثالث يوري بالرغم من أن الجاني فارق الحياة ولن يكون هناك مجال لمعاقبته وتحقيق العدالة.

ويقول "إيفجيني"، وهو ابن الزوج الثالث أنه يعتقد أن إيلينا تخلصت من والده وأنهت حياته بهذه الطريقة ودفنته منذ 11 يوماً.

وفي دولة اليابان حدثت جريمة مماثلة من قبل حيث قامت مسنة يابانية تُدعى "جنى تشيساكو كاكهي" (74 عامًا) بقتل ثلاثة من أزواجها السابقين ومحاولة قتل الرابع بتسميمهم بمادة السيانيد القاتلة وكانت تترواح إعمار الضحايا ما بين 70-80 عامًا وحصلت على الملايين من فلوس التعويضات إلا أن ثبتت إدانتها بالقتل وصدر ضدها حكماً بالإعدام.

لؤلؤة احمد