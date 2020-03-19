رياح العشق هبت بعكس ما أراد.. زوج خائن يصاب بـ"كورونا" خلال رحلة سرية مع عشيقته الى إيطاليا

أفاد تقرير جديد بأن زوج بريطاني خائن "في حالة من الذعر" بسبب علاقته خارج إطار الزواج، وذلك بعد أن أصيب بفيروس "كورونا" المستجد خلال رحلة سرية إلى إيطاليا مع عشيقته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المريض الذي لم يذكر اسمه، في أواخر الثلاثينيات من عمره -الموصوف بأنه "ذو مكانة جيدة وبوظيفة عالية المستوى"- أخبر زوجته أنه في رحلة عمل داخل المملكة المتحدة وذلك قبل أن يسافر إلى إيطاليا للقاء صديقته هناك وقضاء بعض الأيام معها.

​

لكن رياح العشق هبت بعكس ما أراد، إذ اضطر إلى العودة مبكرًا بعد أن أعلنت إيطاليا حجرًا صحيًا على كامل البلاد التي تحولت الى ثاني أكبر بؤرة في العالم.

ولدى عودته، ذهب الرجل إلى المركز الصحي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، وهناك اعترف أن عشيقته هي من نقلت له الفيروس، رافضًا أن يكشف عن هويتها.

وعندما علمت الزوجة بالأمر، فرض على نفسها حجرًا صحيًا منزليًا في بيتها شمالي إنجلترا، حيث تعاني خوف الإصابة بالمرض إلى جانب صدمتها من خيانة بعلها.

وقال مصدر طبي للصحيفة إن ما حدث مع هذا الزوج ينطبق عليه مثل "شر البلية ما يضحك"، مضيفًا: "على الأغلب سينجو من فيروس كورونا، لكنه خائف جدًا من فضيحة الخيانة كونه يملك وظيفة مرموقة".