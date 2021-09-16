ريان جيلر يفجر مفاجأة في قضية أثير الحلوة.. ما حقيقة تعرضها للتعنيف؟

أقحم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر نفسه في البلبلة التي أحدثتها السنابية السعودية أثير الشهيرة بـ"أثير الحلوة" بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تودع جمهورها بالدموع وتشكرهم على محبتهم لها.

ونشر ريان جيلر تفاصيل محادثة قال بأنها جمعته بأثير عبر تطبيق "سناب شات" بعد شعوره بالقلق عليها وبأنه قرر التواصل معها بعد مشاهدته مقطع الفيديو الذي تصدرت فيه الترند وتداول أنباء عن تعرضها للعنف واستغاثتها.

وتضمنت المحادثة ما يلي:

ريان: أثير عسا ما شر، ليه تبكين؟

أثير: شكرًا على سؤالك مافيني شي

ريان: ليه تبكين؟

أثير: أخاف أتكلم أنا في خطر

ريان: قولي تكلمي يمكن أقدر أساعدك

أثير: هذا الي أقدر أتكلم فيه، بقول للناس اني شاكة أنو معي كورونا.

ولم يكشف ريان أي تفاصيل إضافية عن وضع أثير وحقيقة تعرضها للتعنيف المنزلي خاصة بعدما وجهت إيماءة في يديها أو فيما إذا كانت بالفعل مصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وكانت وسم "أثير الحلوة في خطر" قد تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات الماضية بعد نشرها مقطع فيديو بدت فيه مضطربة حيث عبرت خلاله عن حبها لمتابعيها، كما قالت إنها تشعر بالتعب، وأنها قد تختفي عن الظهور لفترة.

وقالت أثير في الفيديو باكية: "انا أحبكم كثيرًا، انتم أحسن ناس في حياتي، أنا مرة تعبانة، لو اختفيت عنكم 4 ايام، أو أسبوع، أو اسبوعين لا تتزعلوا مني"، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول السبب الذي دفعها للبكاء أمام متابعيها.

في حين سلط قسم من المغردين ضوء على الحركة التي قامت بها أثير أثناء تصوير الفيديو، وقالوا بأنها "إشارة لتعرض للتعنيف في المنزل".

وتتمثل الإشارة التي قامت بها أثير بالإمساك بيدها أمام الكاميرا بسرية، ثم طوت إبهامها داخل راحة يدها، ثم طوت أصابعها فوق إبهامها.

وتنفذ هذه إشارة بيد واحدة ويمكن للنساء والأطفال والرجال أيضًا استخدامها في مكالمة فيديو أو تواصل شخصي لإبلاغ الطرف الآخر بأنهم يشعرون بالتهديد.

في حين شكك البعض في حقيقة الفيديو، وبأن ما قامت به أثير مجرد وسيلة لكسب تعاطف المتابعين وتتصدر الترند لأيام عبر الاختفاء عن الأنظار.

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