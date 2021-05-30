زبونة تعثر على جثة متفحمة داخل جهاز للتسمير بأحد صالونات التجميل بأستراليا

صُدمت سيدة أسترالية بوجود جثة متفحمة داخل جهاز للتسمير في أحد صالونات التجميل في أستراليا والتي كانت قد قصدتها للحصول على بشرة سمراء.

وكشفت وسائل إعلام محلية في أستراليا بأن الزبونة لاحظت بأن جهاز التسمير لا يعمل فاستدعت إحدى موظفات الصالون لمعرفة المشكلة لكنها لم تستجب لها فقررت أن تحل المشكلة بنفسها.

وبعدها قامت السيدة بفتح الجهاز لتعثر على جثة امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا.

وقامت السيدة بعد ذلك، بإبلاغ إدارة الصالون، حيث اتضح وفاة المرأة في الجهاز الذي كانت فيه على مدى ساعتين.

وأوضحت الشرطة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة كما أكدت غياب أي أعطال تقنية في جهاز التسمير، قد يكون السبب في وفاة السيدة.

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