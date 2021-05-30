زعيم كوريا الشمالية يعلن الحرب على الحيوانات ويأمر بإبادة القطط والحمام لمواجهة "كورونا"

أمر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" المسؤولين في بلاده بإبادة جميع القطط وطيور الحَمام لأنه يعتقد أنهم ينشرون فيروس "كورونا" المُستجد.

وأعلن الزعيم الدكتاتوري البالغ من العمر 37 عامًا الحرب على الحيوانات، لأنه يخشى أن تنقل الفيروس القاتل عبر الحدود من الصين.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان بأن السلطات في البلدات والمدن الواقعة على طول الحدود مع الصين بدأت بإطلاق النار على الطيور وتبحث عن القطط وأصحابها الذين يرفضون التخلي عنها.

وفي مدينة "هيسان – Hyesan" الواقعة شمالي كوريا الشمالية وبالقرب من الحدود الصين، تم وضع عائلة مؤخرًا في منشأة عزل لمدة 20 يومًا لأنهم كانوا يربون قطة، وذلك وفق تقارير لـ Daily NK.

ويأتي ذلك بعد صدور أمر "اصطياد الحمام والقطط والقضاء عليهما" في كوريا الشمالية كجزء من جهود وطنية للحد من انتشار Covid-19.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الكشف عن أن "كيم" قد حظر استخدام الطب الصيني في المستشفيات الكبرى في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مسؤول بارز.

وتزعم كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي حالات مؤكدة لـ Covid-19 خلال الوباء، لكنها تروّج للأدوية المصنوعة محليًا لأن العلاجات الأجنبية غير متوفرة على نطاق واسع بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.

ويعد قرار قتل وإبادة جميع القطط والطيور أحد القرارات المريبة التي يتخذها دكتاتور كوريا الشمالية، إذ أصدر قرارًا قبل أيام بحظر ارتداء الجينز الضيق وقصات الشعر الغربية في جهوده الأخيرة لإبقاء الشباب تحت السيطرة ووقف "غزو نمط الحياة الرأسمالية".

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