زفاف لـ4 أيام يحول مدينة بريطانية الى ساحة حرب.. ألعاب نارية وسيارات خارقة

أجبر أهالي منطقة تيلفورد البريطانية على الاتصال بالشرطة لانزعاجهم من حفل زفاف استمر أربعة أيام وحوّل شوارع مدينتهم الى منطقة حرب.

وبحسب شهود عيان، فقد اصطفت مجموعة من السيارات باهظة الثمن ومنها "بورش" و"لامبورجيني" في شوارع تيلفورد في نهاية الأسبوع الماضي وأشعلوا الموسيقى الصاخبة حتى الساعة الثالثة صباحًا وتم إطلاق الألعاب النارية ومدافع الدخان الملون.

وأظهرت صور من المشهد صفوفًا من السيارات، تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف جنيه إسترليني، مصفوفة في الشوارع، بالإضافة إلى حشد كبير من الرجال يرتدون بدلات.

وقال أحد السكان إن المجموعة كانت تحتفل بزفاف تم إلغاؤه في السابق بسبب اجراءات فيروس "كورونا".

وكشف أهالي الحي بأن الحفلات بدأت منذ يوم الجمعة الماضي واستمرت حتى مساء يوم الاثنين الماضي.

وقامت مجموعة مراقبة الحي المحلية في أرلستون بنشر تغريدة عبر موقع التدوين تويتر: "غضب عارم من أن الألعاب النارية لا تزال تنطلق في هذا الوقت من الليل، لقد اضطر الكثير من السكان لتحمل هذا الأمر لأربع ليالي، وهذا ليس عدلًا على الإطلاق".

وكتب أحد السكان المحليين على تويتر: "شعرت وأن المنطقة تحولت الى ساحة حرب بسبب السيارات والموسيقى والألعاب النارية".

وكتب ساكن آخر على "فيسبوك: "تم إيقاف عدد كبير من السيارات على جوانب الطرق والممرات وفي محطة الحافلات وعلى الطريق مباشرة. كما قام عدد منهم بسد الطريق العام بسياراتهم الفاخرة".

وأكدت شرطة غرب ميرسيا أن التقارير المتعلقة بالسلوك المعادي للمجتمع المرتبط بالتجمع "تؤخذ على محمل الجد".

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