زلزال بقوة 8.2 درجة يضرب ألاسكا.. وصافرات الإنذار تدوي في المدن والقرى

ضرب زلزال عظيم بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة ألاسكا قبل ساعات وسط تحذيرات من تشكل تسونامي مُدمّر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع حوالي الساعة 10:15 مساء الأربعاء (06:15 بتوقيت جرينتش الخميس)، على بعد حوالي 57 ميلاً شرق - جنوب شرق بيريفيل على عمق 29 ميلًا.

Thu Jul 29 07:03:47 UTC 2021 event picture pic.twitter.com/TGf2yerpzh — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021

وذكرت الهيئة أن زلزالين آخرين بلغت قوتهما الأولية 6.2 و 5.6 درجة ضرب نفس المنطقة خلال النصف ساعة التي تلت الزلال الأولي.

في أعقاب الزلزال الأولي، أصدرت السلطات ترقبًا لتسونامي في هاواي وتحذيرًا من حدوث تسونامي لأجزاء من ساحل ألاسكا.

وبعد وقوع الزلال العظيم، دوى صوت صافرات الإنذار في قرية "بيريفيل - Perryville" التي تبعد حوالي 500 ميل عن أنكوراج، أكبر مدينة في ألاسكا.

كما سُمع صوت صفارات الإنذار في كودياك، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 6000 شخص، على طول ساحل ألاسكا.

JUST IN - Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. pic.twitter.com/oXrvU771dQ — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 29, 2021

وقال مذيع في محطة الإذاعة المحلية KMXT، إنه في حال وقع تسونامي فإنه سيضرب كودياك في الساعة 11:55 مساءً.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحفيون وسكان في كودياك على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقودون سياراتهم بعيدًا عن الساحل مع سماع صفارات الإنذار.

🚨#BREAKING: The 8.2 earthquake is the largest to strike the United States since 1965



📌#Alaska l #US



Warning sirens are now blaring along the Alaskan coastline as waves approach.

The Tsunami Warning System is still calculating possible further risks to the Hawaiian Islands pic.twitter.com/rzzVI4txUD — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 29, 2021

كما تم إطلاق صافرات الإنذار من ساعة تسونامي في هاواي، مما يعني أن السكان مطالبون بالابتعاد عن الشواطئ.

وتم تسجيل خمسة هزات أرضية في غضون 90 دقيقة من الزلزال الأولي، وكان أقواها 6.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يذكر أن ألاسكا هي زء من حلقة المحيط الهادئ النشطة زلزاليًا حيث تعرضت لزلزال عظيم بقوة 9.2 درجة في مارس 1964، وهو أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في أمريكا الشمالية.

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