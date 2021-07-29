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زلزال بقوة 8.2 درجة يضرب ألاسكا.. وصافرات الإنذار تدوي في المدن والقرى

منشور 29 تمّوز / يوليو 2021 - 08:40
ألاسكا
ألاسكا

ضرب زلزال عظيم بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة ألاسكا قبل ساعات وسط تحذيرات من تشكل تسونامي مُدمّر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع حوالي الساعة 10:15 مساء الأربعاء (06:15 بتوقيت جرينتش الخميس)، على بعد حوالي 57 ميلاً شرق - جنوب شرق بيريفيل على عمق 29 ميلًا.

وذكرت الهيئة أن زلزالين آخرين بلغت قوتهما الأولية 6.2 و 5.6 درجة ضرب نفس المنطقة خلال النصف ساعة التي تلت الزلال الأولي.

في أعقاب الزلزال الأولي، أصدرت السلطات ترقبًا لتسونامي في هاواي وتحذيرًا من حدوث تسونامي لأجزاء من ساحل ألاسكا.

وبعد وقوع الزلال العظيم، دوى صوت صافرات الإنذار في قرية "بيريفيل - Perryville" التي تبعد حوالي 500 ميل عن أنكوراج، أكبر مدينة في ألاسكا.

كما سُمع صوت صفارات الإنذار في كودياك، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 6000 شخص، على طول ساحل ألاسكا.

وقال مذيع في محطة الإذاعة المحلية KMXT، إنه في حال وقع تسونامي فإنه سيضرب كودياك في الساعة 11:55 مساءً.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحفيون وسكان في كودياك على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقودون سياراتهم بعيدًا عن الساحل مع سماع صفارات الإنذار.

كما تم إطلاق صافرات الإنذار من ساعة تسونامي في هاواي، مما يعني أن السكان مطالبون بالابتعاد عن الشواطئ.
وتم تسجيل خمسة هزات أرضية في غضون 90 دقيقة من الزلزال الأولي، وكان أقواها 6.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يذكر أن ألاسكا هي زء من حلقة المحيط الهادئ النشطة زلزاليًا حيث تعرضت لزلزال عظيم بقوة 9.2 درجة في مارس 1964، وهو أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في أمريكا الشمالية.

 

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كلمات دالة:ألاسكازلزالتسونامينشاط زلزالالوالات المتحدة الأمريكية

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