زواج توأم عمره 5 سنوات لشقيقته التوأم يثير جدلًا في تايلاند.. ما علاقة الكارما؟

تزوج توأمان تايلانديان يبلغان من العمر خمس سنوات لتحقيق اعتقاد بوذي خرافي بأنهما كانا عاشقين في الحياة الماضية.

وأقام "واشيراويت بي موسيكا" وشقيقته "رينرادا بريم" حفل الزفاف في المنزل في محافظة ناخون سي ثامارات بتايلاند يوم 4 مارس.

ويتبع والداهما "وييراساك" (31 عامًا) وزوجته "روادي" (30 عامًا)، التعاليم البوذية التي تدعي أن جميع التوائم يولدون معًا لأن لديهم "كارما'' من حياة سابقة كانا فيها عشاقًا انتهت علاقتهما قبل أن يتمكنوا من الزواج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عائلة التوأم يعتقدون أنه ما لم تزويجهما في أقرب فرصة، فإن حياتهم ستكون مسكونة بالحظ السيئ الباقي من التجسيدات السابقة.

ودعا "ويراساك" وزوجته "روادي" الأصدقاء والأقارب ليشهدوا زواج ابنهم وابنتهم.

وقالت الأم الفخورة: "أشعر بأنني محظوظة جدًا لأن لدي توأمان لكنني قلقة من وجود شيء يتبعهم في حياتهم السابقة. إيماننا هو أنه يجب أن يتزوجا من أجل توضيح تلك الكارما".

وتبع حفل زفاف التوأم الملون حفل زفاف تايلاندي تقليدي مع المسيرات والرقص وتقديم المهور من الأقارب المقربين.

وكان راهب بوذي حاضرًا أيضًا لترديد البركات خلال تزويج الأطفال .



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