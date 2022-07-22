عودة ابن الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة المخطوف منذ 20 يومًا في تركيا

روت الإعلامية والمذيعة والممثلة الأردنية أحلام العجارمة تفاصيل اختطاف ابنها منذ 20 يومًا خلال تواجدها في تركيا حتى لحظة العثور عليه بمساعدة الأجهزة الأمنية التركية والأردنية.

ونشرت الإعلامية أحلام العجارمة بيانًا رسميًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" كشفت فيه تفاصيل الحادثة المأساوية التي تعرضت لها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد اختطاف ابنها الوليد قبل لقائها به قبل ساعات.

وجاء في بيان الإعلامية أحلام: "بتاريخ 5/7/2022 .. عشرين يوم كانوا أصعب أيام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم ولا آكل كنت أتمنى يكون كابوس وأصحى منه حسبي الله ونعم الوكيل على إلي كان السبب".

وأردفت تقول: "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إلي سالمًا معافى بحمد الله. لا أستطيع أن أصف لكم وضعي النفسي كأم والشعور الذي عانيته خلال هذه الأسابيع. لكنني أردت مشاركتكم المحنة الصعبة، التي قدّرها الله لي، من أجل حماية أطفالكم مما تعرّض له الوليد”.

اختطاف نجل الإعلامية أحلام العجارمة

كشفت الإعلامية أحلام في بيانها بأنها فقدت ابنها الوليد قبل أسابيع خلال تواجدهما في مدينة اسطنبول بحكم عملها في قناة TRT التركية، وهو ما دفعها للتواصل مع السلطات التركية التي كشفت لها أن عصابة لتهريب البشر قامت باختطافه ونقلته إلى مدينة إدلب السورية بطريقة مروعة.

وأشارت إلى أن السلطات التركية في الداخل والشمال السوري تمكنت من كشف هوية الخاطفين والوصول إليهم ثم معرفة الجهة التي نُقل إليها الوليد من قبل الخاطفين.

وتاليًا نص بيان الإعلامية أحلام:

"قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت.

نتيجة للجهود التركية في الداخل والشمال السوري، استطعنا التعرّف على هوية الخاطفين والوصول إليهم، ثم معرفة الجهة التي نُقل إليها الوليد من قبل الخاطفين.

وبفضل الله وجهود السلطات التركية، والسفارة الأردنية والجهات الأمنية استعدت، وبحمد الله، الوليد. لقد كانت لحظات الانتظار الطويلة على الحدود التركية السورية لرؤيته واحتضانه صعبة وقاسية للغاية ولن تُمحى من ذاكرتي بسهولة.

أود أن أشكر كل من ساعدني في هذه المحنة، بدءاً من السلطات التركية التي كرّست كل طاقاتها لاستعادة الوليد إلى المسؤولين في السفارة الأردنية في أنقرة، والذين كانوا على تواصل مستمر معي خلال هذه الفترة وقدموا شتى أنواع المساعدة، وصولاً إلى جميع الأصدقاء والمحبين الذين ساندوني بقوة وقدّموا لي الدعم المعنوي.

أشكر الله أولًا وأخيرًا على استعادة الوليد وقدر الله وما شاء فعل. وحسبي الله ونعم الوكيل، أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حق الأطفال في الحماية من الاتجار بالبشر. أوقفوا هذا الاتجار! قلبي محروق على حالة ابني النفسية يارب أنت كبير".

كما وجهت العجارمة شكرها لرئيس مجلس النواب الأردني ووزير الخارجية الأردني والسفير الأردني في تركيا ونائب رئيس مجلس النواب الأردني والمحامي معاوية العموش على جهودهم في العثور على ابنها.