زوج الأميرة راية بنت الحسين يصدر كتابًا جديدًا .. تعرف على مضمونه

أعلن زوج الأميرة راية بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، الصحفي البريطاني فارس نيد دونوفان إصداره كتابًا جديدًا تناول فيه تاريخ الأوسمة والميداليات والقلائد الملكية في الأردن.

وكشف الصحفي فارس في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أن كتابه الجديد، الذي يحمل عنوان Orders & Medals of the Hashemite Kingdom of Jordan، حظي بموافقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وذكر الصحفي فارس أن كتابه الجديد يستند في محتواه على أرشيف الديوان الملكي الهاشمي والأرشيف الحكومي البريطانية إضافة إلى بعض المصادر باللغة العربية.

وفي الشرح التفصيلي للكتاب على موقع Spinkbooks، ذكر الصحفي فارس أن الأمر (الكتاب) استغرق ما يقرب من عامين من البحث في الأرشيفات العربية والبريطانية لرواية القصة، والتي تعود إلى الثورة العربية الكبرى.

وقال الصحفي فارس أن هذا الكتاب هو أول عمل جوهري باللغة الإنجليزية على أوامر وأوسمة وميداليات المملكة الأردنية الهاشمية وحظي بموافقة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، باعتباره كان يعتمد على أرشيفات الديوان الملكي الهاشمي وسجلات الحكومة البريطانية والعديد من المصادر المتاحة باللغة العربية فقط.

وأشار إلى أن الكتاب يحتوي على العديد من الصور لجوائز وطنية تم التقاطها خصيصًا لهذا المجلد.

كتاب الصحفي فارس نيد دونوفان

وذكر الصحفي فارس أن الكتاب الجديد يساعد في جذب انتباه الجمهور إلى العديد من القصص الرائعة والأشخاص الذين يقفون وراء نجاح الأردن مع دخوله الذكرى المئوية الثانية لتأسيسه.

وحول مصادر الكتاب، ذكر الكاتب أن المصادر التي اعتمد عليها ساعدته في إنشاء أول تاريخ محدد ومعتمد لنظام التكريم الأردني الذي يمكنه تتبع تاريخه حتى الثورة العربية الكبرى التي أطلقتها الأسرة الهاشمية في عام 1916.

من هو زوج الأميرة راية بنت الحسين

اسمه الأصلي نيد دونوفان

يُعرف باسم فارس بعد اعتناقه الإسلام وعقد قرانه من الأميرة راية بنت الحسين في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2019.

حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني "روالد دال".

عمل لعدة سنوات صحفيًا في إحدى الصحف في لندن والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعمل كمراسل أجنبي في الهند وآسيا.

في عام 2017، تم ترشيحه لجائزة الصحافة البريطانية الصحفي الشاب للعام.

يعمل نيد كاتب ومستشار، بعد أن ساعد العديد من الحكومات الوطنية والشركات الكبرى في مجال الاتصالات والمسائل التاريخية.

يعيش في لندن مع زوجته الأميرة راية، ويقضي أيضًا وقتًا طويلاً في الأردن حيث درس في معهد القصيد في عمان.

عضو في معهد تشارترد للصحفيين، وزميل في الجمعية الملكية الآسيوية وعضو في الجمعية الأنجلو-أردنية.

زواج الأميرة راية بنت الحسين

احتفلت العائلة الملكية بزواج الأميرة راية بنت الحسين في يوليو 2020 من الصحفي "نيد دونوفان" الذي أعلن اعتناقه الدين الإسلامي قبيل عقد قرانهما.

وأشار بيان الديوان الملكي الى أن عقد قران الأميرة راية أقيم بحضور والدة العروس الملكة نور الحسين، وسفير الأردن لدى لندن عمر النهار، وعائلة دونوفان.

​وفقًا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة "كورونا" المُستجد فقد اقتصر الحفل على مراسم بسيطة.

تاج الأميرة راية

​

اختارت الأميرة رية ارتداء "بروش" الملكة نور الماسي كانت قد تزينت به في أوائل التسعينيات، وأعادت تصميمه كقطعة على الرأس Headpiece.

