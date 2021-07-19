زياد المسفر وإطلالة أنثوية جريئة… والجمهور "ما بقى غير يتحول"!

شارك الشاب السعودي عارض الأزياء زياد المسفر صُورة جريئة له عبر حسابه الرسمي في سناب شات حيث يتابعه مُحبيه.

الصُورة أظهرت زياد وهو يرتدي تنورة بفتحة عالية كاشفة عن قدمه بالكامل، واثارت الصُورة جدل وغضب كبير من الجمهور الذي أردف عدة تعليقات ساخرة كان منها " ما بقى شي ويتحول"..وتابع آخر "عاد تصدقون انا احس احد دور الازياء العالميه راح تاخذه ويصير عارض عندها لانهم يدورون مثل هالاشكال ولخبول اللهم لاتبلانا"... وتابع آخر "لا شكل ولا ذوق لا اخلاق و شاذ بعد لا و يستعرض بأردافه ؟ حتى اردافه خايسسه نفسه الله ياخذ ذوقك ع هالتنوره".

من هو زياد المسفر ؟

سعودي الجنسية من مواليد 1999م بالمملكة العربية السعودية، يعمل في مجال عرض الأزياء ويعد ويعد واحدًا من أبرز الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 20 ألف شخص على تويتر وحوالي 170 ألفا على "انستغرام".

زياد المسفر يتعرض للتحرش!

وكان المسفر قد أثار الجدل مسبقًا بعد انتشار مقطع فيديو وثق تعرضه لاعتداء جماعي، مثيرًا ردود فعل متباينة بين فريقين دافع أحدهما عن الشاب بينما انتقده الفريق الآخر وكال له الشتائم.

ويقول البعض إن المقطع يظهر عارض الأزياء زياد المسفر، وهو يحاول الهروب من مجموعة شبان لاحقوه واعتدوا عليه بينما كان يتجول ليلا برفقة صديق له في أحد شوارع العاصمة الرياض. ولم تفلح محاولات مرافق المسفر في إيقاف الشبان الذين استمروا في مطاردته ورميه بكل ما كان متاحا.

وصل الهجوم حد التجريح ووصفه بـ "المائع" وشده من شعره الطويل، وسط ارتفاع القهقهات والتصفير. وتحت وسم #كلنا_زياد_المسفر، سارع قطاع واسع من المعلقين إلى التنديد بما تعرض له الشاب من اعتداءات واعتبارها "حادثا عنصريا ينم عن همجية واضحة".



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