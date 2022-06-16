سؤال عن الشيطان والبخور في الثانوية العامة يثير انقسامًا في السودان .. ما القصة؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السودان نقاشًا محتدمًا حول سؤال طرح على طلبة الثانوية العامة في امتحان لمادة التربية الإسلامية قبل أيام يتعلق ببخور اللبان ووسوسة الشيطان.

وتضمن السؤال المثير للجدل: "صح أم خطأ؟ يمكن أن تتخلص من وسواس الشيطان ببخور اللبان"، لتنقسم آراء وتعلقيات النشطاء بين مؤيدٍ ومعارضٍ لطرح مثل هذا النوع من الأسئلة على الطلبة وما مدى علاقتها بمناهج التعليم في السودان.

وأوعز معارضو طرح هذا السؤال سبب استنكارهم وانتقادهم هو أن هذا النوع من الأسئلة يبث معتقدات خرافية وأساطير تتعلق بطرد الشيطان والسحر والشعوذة في المناهج الدراسية السودانية.

وذكر عدد من المعلقين بأن السؤال "غريب" و"غير منطقي" كما ينشر أفكارًا مجتمعية متعلقة بالروحانيات التي لا علاقة لها بالدين، بينما رأى فيه آخرون أنه يثير الصراع بين الصوفيين والسنيين.

في المقابل وجد من يدافع عن فكرة طرح هذه الأسئلة على الطلاب، إذ كتب أحد المغردين أن السؤال يتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيه الطلاب، حيث يرون بأعينهم الخرافات منتشرة، مشددًا على وجوب تنبيه التلاميذ منها.

في حين رأى المعلم محمود النادي أن السؤال منطقي ومصدره يرجع لما هو مقرر بمنهج الدراسة، لافتًا إلى أن بعض المجتمعات في السودان كانت تستخدم وسائل خرافية وأساطير في طرد الشيطان والسحر والشعوذة.

كما أكد محمود النادي أن أهمية السؤال تأتي من هذه النقطة تمامًا، والمراد منه كان علاج مثل هذه الاعتقادات الخاطئة الموجودة في البلاد، أثنت وزارة التربية والتعليم على هذا الكلام.

كما أثنت الباحثة الاجتماعية نجوى عبد الغني على السؤال، معتبرة أن مثل هذه الأنواع من الأسئلة تعمل على جعل الطلاب واعين لهذه الأمور التي يعتبرها المجتمع عادية، خصوصًا في مجتمع يؤمن بالخرافات أكثر من الحقائق. (حسب قولها)

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