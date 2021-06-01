سائق وافد يتحرش بعاملة منزلية في السعودية.. وهكذا حاول استمالتها

نجحت عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية أن توثق اللحظة التي تحرش بها كابتين أحد تطبيقات التوصيل في السعودية.

وفي مقطع فيديو تصل مدته الى دقيقة وبضع ثواني، وثقت العاملة المنزلية، التي لم تكشف عن وجهها واسمها، محاولات السائق المتواصلة للحصول على رقم هاتفها من أجل التواصل معها لاحقًا وهو ما رفضته بطريقة حازمة.

سائق يتحرش ب مُقيمة اندونيسيه ويتوسل إليها محاولًا استمالتها بالمال !#كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات pic.twitter.com/0DAmTXMWnQ — WHR (@whrumor) May 31, 2021

وعلى الرغم من ثبات العاملة على موقفها ورفضها تبادل رقم هاتفها معه إلا أن السائق، الذي بدا من لهجته بأنه إما من الهند أو بنغلاديش، أصر على ذلك وحاول إغراءها بشتى الطرق قائلًا بأنه يمتلك المال الكافي لإرضاءها.

وعبر وسم "#كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات" انقسمت آراء المغردين على موقع التدوين "تويتر" في تقييم الواقعة، فمنهم من وجه أصابع اللوم نحو السائق وطالبوا بمحاسبته.

في حين اعتبر قسم من المغردين بأن الفتاة التي ظهرت في الفيديو لم تكن صارمة بما فيه الكفاية لصد محاولاته بالتحرش بها، وأشاروا الى أنه كان بإمكانها ان تطلب منه النزول من السيارة بدلًا من تبادل الحديث معه.

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