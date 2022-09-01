سامي الجابر يثير الجدل ببنطال ضيق .. حرية شخصية أم لياقة بدنية؟

شارك لاعب ومدرب كرة قدم السعودي السابق سامي الجابر صورة عفوية له من داخل غرفة تبديل الملابس مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد تداول الصورة، تعرض سامي الجابر (50 عامًا) لحملة تنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته التي اعتبرها البعض "مثيرة للجدل" و"لا تناسب الرجال".

وظهر سامي الجابر في الصورة وهو يرتدي زي رياضي يتألف من فيزون أو ليغينغ ضيق جدًا باللون الأزرق وسترة رياضية باللونين الأبيض والأبيض بصيحة الـ"تاي داي".

سامي الجابر (المصدر: تويتر)

واعتبر قسم من المغردين أن الإطلالة التي اعتمدها سامي الجابر "أنثوية" بسبب ضيقها، فيما رأى البعض أن لكل شخص حرية باختيار الملابس التي تناسبه.

وكتب المغرد دخيل الشهري: "أنا ضد التنمر، ظهور أسطورة الهلال بهذا اللباس هذا شي يخصه والناس أذواق وكل شخص يلبس على ذوقه".

في المقابل، رأى البعض صورة سامي الجابر والملابس الضيقة التي اختارها تناسبه جدًا وتظهر قدرته على الحفاظ على لياقته البدنية رغم إعلان اعتزاله عالم كرة القدم في 2007.

بعض التعليقات على إطلالة سامي الجابر:

اعتزال سامي الجابر

وكان الجابر قد أعلن في صيف 2007م اعتزاله رسميًا عالم كرة القدم بعد أن مكث أكثر من 20 سنة داخل المستطيل الأخضر وفي جنبات نادي الهلال.

أقيم حفل اعتزال الجابر في شهر يناير عام 2008 بحضور نادي مانشستر يونايتد بكامل نجومه وعدد من نجوم الكرة السعودية، في استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية، وانتهت المباراة لصالح نادي الهلال بـ3 أهداف مقابل هدفين.

بعد اعتزال سامي الجابر