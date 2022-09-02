كوكسال بابا يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الكويتي .. هل يفوز؟

فتحت إدارة شؤون الانتخابات الكويتية يوم أمس الاثنين أبوابها لاستقبال الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية للعام 2022 وذلك بعد أسابيع من حل المجلس القديم حسب مرسوم أميري.

وذكرت الإدارة أن استقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة الكويتي سيستمر لمدة 10 أيام وتنتهي الأربعاء 7 سبتمبر المقبل.

ورغم تحديد إدارة شؤون الانتخابات في الكويت أبرز شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي من بينها أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، إلا أن شوارع الكويت شهدت مرشحًا تركيًا عن الدائرة الانتخابية الثالثة والتي تضم نحو 15 منطقة.

كوكسال بابا يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الكويتي (تويتر)

وكشفت صورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت صورة للمشهور التركي كوكسال بابا ضمن دعايته الانتخابية عن الدائرة الانتخابية الثالثة مع وسم #صوتك أمانة.

ورفع المرشح التركي كوكسال بابا ضمن حملته الانتخابية شعار "الكويت تستحق الأفضل"، في إشارة منه إلى أنه الأفضل بين المرشحين وأن تواجده في البرلمان الكويتي سيعود بالنفع الكويت.

وحملت دعاية المشهور التركي توقيع "أخوكم كوكسال بابا" معتبرًا نفسه "كويتي" لديه الحق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التركية.

وتفاعل النشطاء الكويتيين مع حملة كوكسال بابا الانتخابية والتي من الواضح أنها مجرد "مزحة" من أحدهم دون معرفة "الهدف" منها.

كوكسال بابا

الاسم الكامل والحقيقي: كوكسال بكتاسوغلو

تاريخ الولادة: في عام 1975

مكان الولادة: ولاية طرابزون شرقي تركيا

يبلغ كوكسال الآن 47 عامًا ويمتلك مطعمًا في مسقط رأسه في طرابزون.

مرض كوكسال بابا

وُلد كوكسال بمرض وراثي نادر يصيب البشر، لذا فهو يشبه الأطفال بصوتهم وقصرهم، ولكن غالبًا ما يكون هذا هو الشيء الذي ساهم في شهرته وتميزه.

دخل كوكسال عالم الرياضة في سن العشرين، وتحديدًا مجال الملاكمة، ثم تقاعد رسميًا عام 2010، بعد حصوله على لقب الملاكمة التركية للشباب لمدة 3 سنوات.

وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات في حياة كوسكال بابا، إلا أنه تمكن من العيش بطريقة ناجحة، ولم يستسلم للظروف المرضية.

ويعتبر كوكسال أحد مشاهير السوشال ميديا، إذ يتابعه على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 2 مليون شخص وكذلك على منصات التواصل الاخرى مثل "فيسبوك" و"سناب شات" و"يوتيوب".

بعد حصوله على ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من أكثر المشاهير الذي يساهمون في نشر الضحك على المشاهدين، على الرغم من تعاطف البعض بسبب مرضه الوراثي، إلا أن الجانب الفكاهي مسيطر بشكل كبير.