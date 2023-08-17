سحلها بالشارع العام.. فيديو لشخص يضرب شقيقته يثير غضبًا في مصر

البوابة - بدأت الأجهزة الأمنية المصرية البحث عن شخص أقدم على "سحل" شقيقته والتعدي عليها بالضرب في الطريق العام في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية الواقعة شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.
وجاء التحرك الأمني ضد الرجل بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على سيدة في الطريق العام موجهًا لكمات مؤلمة على مناطق مختلفة من جسدها غير آبه بصراخها وبكاءها قبل أن يتدخل عدد من المارّة بهدف إبعاده عنها.
وكشف مصدر أمني مُطلع أن المجني المتهم أقدم على ضرب شقيقته سحر أ.س (55 عامًا) والانتقام منها بسبب أمور تتعلق بالميراث دون كشف المزيد من التفاصيل.
وأشار المصدر إلى أن المتهم هرب عقب ارتكابه الواقعة المروّعة وجارٍ ضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
رجل يضرب شقيقته في الطريق العام
وكان مقطع فيديو قد انتشر قبل ساعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر يظهر فيه شخص وهو يعتدي على سيدة في الطريق العام قبل أن يتبين بأنه شقيقها.
وطالب روّاد منصات التواصل الاجتماعي بالقبض على المتهم ومعاقبته لاعتداءه على شقيقته التي تبين لاحقًا بأنها أرملة ولا يوجد معيل لها.
وجاء في التعليقات: "يرضي مين في بلد المسلمين الست دي تتسحل بالشكل ده عشان بتطلب حقها في بيت أبوها، الراجل ده أخوها ونازل فيها ضرب وسحل من أول السوق لحد الشارع ده في منطقة بلقاس الست مكانتش بتنطق من كتر الضرب لولا الناس بعدتها كانت هتموت في إيده”.