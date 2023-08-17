سحلها بالشارع العام.. فيديو لشخص يضرب شقيقته يثير غضبًا في مصر

البوابة - بدأت الأجهزة الأمنية المصرية البحث عن شخص أقدم على "سحل" شقيقته والتعدي عليها بالضرب في الطريق العام في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية الواقعة شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء التحرك الأمني ضد الرجل بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على سيدة في الطريق العام موجهًا لكمات مؤلمة على مناطق مختلفة من جسدها غير آبه بصراخها وبكاءها قبل أن يتدخل عدد من المارّة بهدف إبعاده عنها.

وكشف مصدر أمني مُطلع أن المجني المتهم أقدم على ضرب شقيقته سحر أ.س (55 عامًا) والانتقام منها بسبب أمور تتعلق بالميراث دون كشف المزيد من التفاصيل.

من أمن العقوبة أساء الأدب مش المفروض انه يتحبس يوم ولا يومين لازم يكون فيه قصاص عادل منه أبو جهل لما ضرب السيدة أسماء بنت أبي بكر قال لأصحابه (أكتموها عني حتى لا تتحدث العرب وتقول أننا ضربنا النساء) لانه كان وصمة عار هذا ابو جهل الذي كان من صناديد الكفر في قريش #خرتيت_الدقهلية pic.twitter.com/Xyz8sm4gnp — blue bird (@mzajnjy11) August 17, 2023

وأشار المصدر إلى أن المتهم هرب عقب ارتكابه الواقعة المروّعة وجارٍ ضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

رجل يضرب شقيقته في الطريق العام

طيب أنا بحثت ولقيت السفيه ده اسمه: أحمد مصباح البطراوي واللي في الفيديو هي أخته بالفعل والسبب هو الميراث، والحادثة حصلت في محافظة الدقهلية - مركز بلقاس - عزبة جاد.

وعنده محل بويات سيارات في نفس العزبة

ودي صور له واضحة.#خرتيت_الدقهلية https://t.co/IpeOYij1TF pic.twitter.com/XN0O7ltM5a — بلال البخاري (@BelalElbukhary) August 16, 2023

وكان مقطع فيديو قد انتشر قبل ساعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر يظهر فيه شخص وهو يعتدي على سيدة في الطريق العام قبل أن يتبين بأنه شقيقها.

وطالب روّاد منصات التواصل الاجتماعي بالقبض على المتهم ومعاقبته لاعتداءه على شقيقته التي تبين لاحقًا بأنها أرملة ولا يوجد معيل لها.

وجاء في التعليقات: "يرضي مين في بلد المسلمين الست دي تتسحل بالشكل ده عشان بتطلب حقها في بيت أبوها، الراجل ده أخوها ونازل فيها ضرب وسحل من أول السوق لحد الشارع ده في منطقة بلقاس الست مكانتش بتنطق من كتر الضرب لولا الناس بعدتها كانت هتموت في إيده”.

