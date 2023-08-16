تزامنًا مع نتائج التوجيهي.. تامر بسيسو ينشر فيديو مؤثرة لضحايا العيارت النارية

البوابة - أطلق صانع المحتوى الأردني تامر بسيسو حملة توعوية لمكافحة إطلاق العيارات النارية تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) في وقت لاحقٍ اليوم الأربعاء، 16 أغسطس.

ونشر بسيسو عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، مقطع فيديو مؤثر دمج فيه مشاهد واقعية وأخرى تمثيلية أبرياء، جُلهم من الأطفال، راحوا ضحية رصاصة طائشة أطلقها "مجرم" أراد فقط التعبير عن شعوره بالفرح من خلال إطلاق النار.

وتعمّد بسيسو إظهار مشاهد واقعية مؤلمة للتحذير من ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومخالفة القانون الأردني أثناء أي احتفال أو أي مناسبة.

وتفاعل روّاد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مع فيديو بسيسو، وأعادوا نشره عبر حساباتهم الشخصية أملًا في وصوله إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين للحد من هذه الظاهرة المميتة.

وأشاد الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بجهود بسيسو، مؤكدين أهمية تكاتف وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مؤسسات رسمية وأهلية وأفرادًا وقيادات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية.

كما أكد المعلقين على مقطع الفيديو على ضرورة الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية محاربتها بشتى الوسائل لأن آثارها لا تقتصر على ممارسها، وإنما تتعداها بشكل أوسع لتهدد حياة الآخرين وتلحق الأذى والضرر بالمجتمع.

كما أعاد الحساب الرسمي لمديرية الأمن العام الأردنية في منصة "تويتر" نشر الفيديو، وأرفقها بعبارات الشكر والتقدير لمجهود بسيسو في زيادة التوعية المجتمعية بهذا الشأن.

نشكر صانع المحتوى تامر بسيسو على الفيديو ويا ريت كلنا نكون ايد وحدة ضد اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات#الأردن #الأمن_العام#لا_لإطلاق_العيارات_النارية#لا_تقتلني_بفرحك #رصاصة_طائشة #رصاصة_قاتلة pic.twitter.com/1LJNEzgawk — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) August 15, 2023

لا لإطلاق العيارات النارية

ويبدو أن جرعة التركيز على إطلاق العيارات النارية من قبل الأجهزة الأمنية ستكون "جدية" هذا العام، حيث دشنت مديرية الأمن العام الأردنية حملة "#لا_لاطلاق_العيارات_النارية" للتأكيد على التصدي وبحزم، ظاهرتين في الابتهاج الاجتماعي، الأولى هي إطلاق العيارات النارية فرحا بالنجاح أو بالأعراس، والثانية، مخالفة قوانين السير بمواكب سيارات، حيث تعليمات علنية وُجّهت لرجال الأمن العام بضبط أي مخالفات في هذا السياق.

ويبدو أيضًا أن توجيهات عليا صدرت في السياق، وأن القرار الأمني اتُخذ للسيطرة على هذه الظاهرة التي تقلق المجتمع والأمن الأردني، وتؤدي إلى مقتل وإصابة أردنيين أبرياء سنويًا عبر الإطلاق العشوائي للرصاص في الاحتفالات.

طائرات مسيرة لرصد مخالفات الثانوية

كما خصصت مديرية الأمن العام الأردنية طائرات مسيرة (درون) ودوريات باللباس المدني والعسكري؛ لرصد مطلقي العيارات النارية والمواكب المعيقة تزامنًا مع نتائج الثانوية العامة.

كما أهابت المديرية بالمواطنين الأردنيين إرسال الصور والفيديوهات والبلاغات على الرقم 0797911911 على تطبيق "واتس آب" حول أي تجاوزات تتعلق بإطلاق العيارات النارية أو المواكب المعيقة لحركة السير.