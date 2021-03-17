سريلانكا تفكر في حظر البرقع وتحظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء "كيليا رامبوكويلا" يوم الثلاثاء إن الحكومة السريلانكية "غير مستعجلة" لتنفيذ حظر مقترح على ارتداء البرقع وإغلاق أكثر من 1000 مدرسة إسلامية، مضيفًا أنه قرار جاد يتطلب "إجماعًا ومشاورات".

وأشار "رامبوكويلا" الى أن تنفيذ القرار سيتم بتوافق ومشاورات مع المنظمات والقادة المسلمين، ولن نتسرع في الاقتراح، لأنه قضية خطيرة.

وجاءت تصريحات "رامبوكويلا" بعد يوم من انتقاد مبعوث باكستان في كولومبو "سعد خطاك" لتحرك الدولة لحظر البرقع - وهو لباس خارجي ترتديه بعض النساء المسلمات لتغطية الجسم والوجه - قائلًا إنها خطوة "مثيرة للانقسام" تؤثر على المسلمين في سريلانكا وفي جميع أنحاء العالم.

وكتب "خطاك" على "تويتر" يوم الاثنين أن الحظر سيشكل "ضررًا لمشاعر المسلمين والمسلمين السريلانكيين العاديين في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا أنه سيؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية ويؤجج المخاوف بشأن حالة "حقوق الإنسان الأساسية للأقليات في البلاد".

ويأتي بيان "خطاك" عقب توقيع وزير الأمن العام في سريلانكا "ساراث ويراسيكارا" ورقة في نهاية الأسبوع تطلب موافقة مجلس الوزراء على حظر البرقع، واصفًا إياه بأنه "علامة على التطرف الديني" مع "تأثير مباشر على الأمن القومي".



وفُرض حظر مؤقت على البرقع قبل ثلاث سنوات بعد تفجيرات يوم الأحد الفصح، التي أودت بحياة 269 شخصًا وجرح أكثر من 500 في مواقع منفصلة في سريلانكا في 21 أبريل 2019.

وتخطط سريلانكيا أيضًا لحظر أكثر من 1000 مدرسة إسلامية، أو مدرسة دينية، من بين ما يقرب من 2300 مؤسسة في جميع أنحاء الجزيرة، حيث قال ويراسيكارا إنهم إما "غير مسجلين لدى السلطات أو فشلوا في اتباع سياسة التعليم الوطنية".

إذا تم تنفيذ الحظر المقترح، فقد يكون أحدث خطوة تؤثر على الأقلية المسلمة في سريلانكا، والتي تشكل ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي عدد سكانها البالغ 22 مليون نسمة، حيث يشكل البوذيون 70 في المائة من التعداد السكاني.

وقال لصحيفة عرب نيوز: "لقد أحرقوا بالقوة أكثر من 250 مسلمًا ماتوا بسبب الفيروس ضد معتقدهم الديني ، والآن يريدون حظر المدارس الدينية والبرقع".

وقالت شرين سارور، المؤسسة الشريكة لشبكة عمل المرأة ومقرها كولومبو: "الحظر ينتهك حرية المرأة المسلمة في الدين والتعبير"، وشككت في توقيت الحكومة لحظر نقاب الوجه والجسم "عندما يرتدي الجميع أقنعة للوجه لحماية أنفسهم من الفيروس".

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