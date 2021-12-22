سعودي يصمم حذاءً عسكريًا مضادًا للألغام (صورة)

نجح المبتكر السعودي سعد الحربي في ابتكار حذاءً عسكريًا مضادًا للألغام في إنجازٍ علمي يقدم للعالم أجمع طريقة لتجنب الإصابات البليغة الملازمة للحروب وما تليها بسبب الألغام.

وقال الحربي في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية في السعودية ان هذا الحذاء تم تصميمه وتنفيذه على عدة مراحل عدة، وخضع لتجارب معملية أثبتت نجاح التقنية التي زُوِّد بها.

وأضاف المبتكر الحربي إن ابتكاره نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص، كما تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدًا للحصول على شهادة براءة اختراع.

وحول تصميم الحذاء، قال الحربي بأنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصُمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.

وتابع: "استغرق هذا العمل، ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، أكثر من 6 أشهر، وعلى إثره تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدًا للحصول على شهادة براءة الاختراع".

وكان تقرير لمبادرة مجتمع مدني توفر البحوث وتدعمها الأمم المتحدة قد كشف مؤخرًا إن الخسائر العالمية من الألغام الأرضية المضادة للأفراد كانت "مرتفعة بشكل استثنائي" العام الماضي، وكان السوريون والأفغان الأكثر تضررًا.

ووفقًا للتقرير الصادر عن "مرصد الألغام الأرضية" 2021، ارتفع عدد الضحايا بنسبة 20 في المائة في عام 2020، مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة، نتيجة "لتزايد النزاع المسلح وتلوث الأرض" بالألغام البدائية.

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