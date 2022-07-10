سعود الشهري شاب سعودي يتصدر الترند في تويتر .. من هو؟

تصدر اسم الشاب السعودي سعود الشهري وهو نجم برنامج الواقع سكربت قائمة الأكثر تداولًا عبر تطبيق تويتر من خلال الهاشتاغ الذي حمل اسمه بعد خروجه من البرنامج مع المتسابقين لقضاء اجازة عيد الأضحى

من هو سعود الشهري؟

وسعود هو شاب سعودي يصف نفسه بانه متذوق للشعر وفنان كوميدي ويشارك في برنامج تلفزيون الواقع سكربت المخصص لدعم المواهب ويحظى بشعبية كبيرة بسبب خفة ظله

وغادر سعود الشهري بالاضافة لعدد من المتسابقين المنتجع الذي يقيمون به من اجل قضاء اجازة العيد مع عائلاتهم حيث تنتهي اجازاتهم يوم الثلاثاء المقبل

وتصدر الشهري الترند خلال توثيقه رحلته إلى جدة، بالاضافة لتقديمه عدد من "السبيسات" الطريفة عبر تويتر جعلته يتصدر التطبيق في هاشتاغ اطلقه جمهور الشاب الواسع

ويحظى الشهري وهو الأقرب إلى اللقب في البرنامج بشعبية كبيرة بين جمهور السوشال ميديا الواسع وعبر الهاشتاغ الذي حمل اسمع اطلق عدد من معجبيه تعليقات للاشادة فيه

ومن ابرز التعليقات: "كل يوم اتأكد اني اخترت الاشخاص الصح اللي ادعمهم سعد وعبدالله مُختلفين بشكل بسيطين قلوبهم نظييييفه يحبون الخير للكل وخاطرهم وسيع الله يسعدهم ويرزقهم برزق ماتحروه ياكريم اشكرهم ماعمرهم خلوني اندم على هالدعم وكل يوم يثبتون لي انهم الافضل

وفي تعليق اخر حول السبيس الذي اطلقه سعد الشهري مع عدد من زملائه في البرنامج: "الله يكتب اجرهم اقسم بالله صدعت من الضحك وسهروني وورانا عيد وجمعات بس فعلا روم يسجل ف التاريخ النفوس الخفيفة والشرحه فازوا فيها عيال بيشة #سعد_الشهري

