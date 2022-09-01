سقوط فتاة سعودية من الطابق التاسع في اسطنبول .. ومقطع فيديو يوثق اللحظة

تعرضت فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 عامًا لإصابات طفيفة رغم سقوطها من الطابق التاسع لإحدى البنايات الواقعة وسط مدينة اسطنبول التركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا أن فتاة سعودي سقطت من الطابق التاسع للبناية الواقعة في منطقة غازي عثمان باشا بينما كانت تنظر من نافذة الشقة في حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الأربعاء.

وأشارت وسائل الإعلام بأن الفتاة السعودية توقفت أثناء سقوطها على الأعمدة في الدور السادس، وذلك قبل أن تصل الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقلها إلى المستشفى على الفور.

ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ الفتاة قبل نقلها إلى المستشفى حيث تتلقى العلاجات اللازمة بعد تعرضها لإصابات طفيفة.

ولم تذكر وسائل الإعلام التركية اسم الفتاة واكتفت بذكر أنها سعودية الجنسية.