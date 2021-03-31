سنغافورة: سجن رجل سعل على ضابط شرطة "عمدًا"

أقرت محكمة في سنغافورة بالسجن 14 أسبوعًا بحق رجل أزال كمامته الطبية وتعمد بالسعال في وجه ضابط شرطة في خضم جائحة Covid-19.

وخلال التحقيق بالقضية، أقر "ديفراج تاميل سيلفان" (29 عامًا)، بالذنب في تهمة واحدة باستخدام القوة الإجرامية والسلوك المسيء تجاه ضابط شرطة، بالإضافة إلى تهمة استخدام كلمات مسيئة لضابطين.

كما اعترف "ديفراج" بركوبه لدراجة نارية بشكل غير قانوني في أغسطس من العام الماضي، حيث سيتم حرمانه من القيادة لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.

وأخذت عشر تهم أخرى بعين الاعتبار أثناء الحكم عليه، وتتعلق ثلاث منها باستخدام كلمات مسيئة أو سلوك مسيء ضد موظفين عموميين، في حين أن اثنتين تتعلقان طوعًا بإيذاء أفراد آخرين.

وفي 13 سبتمبر من العام الماضي، استجاب ثلاثة ضباط شرطة لنداء للمساعدة في شقة "تشوا تشو كانغ" حيث يعيش "ديفراج" وزعم المتصل أن شخصًا في الشقة كان "يستخدم العنف".

واعتقل الضباط فيما بعد "ديفراج" بعد أن صفع صديقته - التي لم تذكر اسمها في وثائق المحكمة - بحضورهم.

وفيما بعد استخدم جسده للضغط على أحد الضباط أثناء اصطحابه إلى سيارة الشرطة، وداخل السيارة، ادعى "ديفراج" أنه لا يستطيع التنفس بشكل صحيح حيث تم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفى نج تنغ فونغ العام لمزيد من التقييم.

وبعدها نزع "ديفراج" كمامته الطبية وتعمد السعال عدة مرات أمام ضابط الشرطة الذي دفعه في وقت سابق، على الرغم من التحذيرات المتعددة من قبل الضباط وطاقم المستشفى.

كما أساء لفظيًا على اثنين من ضباط الشرطة.

نجمة "تيك توك" تروي تجربة مروعة لفحصها كمتحولة جنسيًا في مطارات أمريكا

لعبة تحاكي تجربة Ever Given.. حاول إرجاع السفينة لمسارها الصحيح

بعد 20 عامًا من الانتظار.. الإفراج عن الأسير الفلسطيني مجد بربر