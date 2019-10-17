سيدة صينية تصبح غير قادرة على إغلاق عينيها بعد عملية تجميل فاشلة..هذا ما حدث معها!

يبدو أن هوس البعض في عمليات التجميل والظهور في أبهى حلة قد يعرّض أحيانًا لعواقب لا تحمد عقباها، وهذا ما حدث تحديدًا مع سيدة صينية أصبحت غير قادرة على إغلاق عينيها خلال نومها بعد فشل عملية تجميل أجرتها لجفونها.

وبحسب موقع "آسيا ون" طلبت السيدة لي إجراء عملية لجعل عينيها تبدوان أكبر، وبعد أول جراحة لم تكن راضية عن النتائج، فطلبت من الكادر الطبي المسؤول عن حالتها أن يجري عملية اخرى وهو ما أدى إلى ظهور نتائج صادمة، حيث ازدادت حالة جفونها سوءًا ولم تعد قادرة على إغلاق عينيها، وذلك بعد أن أنفقت على هذا الأمر أكثر من 2500 دولار أميركي.

وأوضحت الجهة المسؤولة عن إجراء العملية للسيدة الصينية تفاصيل ما حدث، وهو أن المسافة القريبة بين العمليتين زادت الأمر سوءًا، لذا عرضوا على السيدة إجراء عملية ثالثة مع تأكيد أنها ستكون قادرة على إغلاق عينيها بعد التئام الجروح، إلّا أن السيدة الصينية رفضت ذلك واتجهت للقضاء وحصلت على تعويض مادي بقيمة 5 آلاف دولار.

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