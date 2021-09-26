سيري كم الساعة في فلسطين.. حملة تكشف دعم شركة آبل لـ إسرائيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية مقطع فيديو يوثق "فشل" نظام "سيري – Siri"، المساعد الشخصي الذكي في هواتف آبل"، في معرفة الوقت الزمني في دولة فلسطين المحتلة.

وبدأ الجدل حين نشر صانع المحتوى الأردني عبدالرحمن الحتو مقطع فيديو يتساءل فيه عن السبب الذي جعل نظامًا ذكيًا مثل "سيري" يفشل في الإجابة على سؤال: "ما هو التوقيت في غزة؟ ورام الله؟ ونابلس؟"، بينما أعطت جوابًا صريحًا وواضحًا حين وجه لها سؤالًا عن التوقيت في تل أبيب؟ ومدينة القدس المحتلة؟".

ونشر حتو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يثبت فيه نظرية دعم الشركة الأمريكية آبل لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتعمدها "طمس" ملامح دولة فلسطين المحتلة من خلال تجاهل معرفة التوقيت فيها في الوقت الذي تجيب فيه "سيري" عن أسئلة أكثر تعقيدًا بكل سهولة وذكاء.

وبهذه المناسبة، أطلق حتو حملة تحت وسم "#سيري_كم_الساعة_في_فلسطين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" ودعا من خلاله النشطاء الى مشاركة تجاربهم مع "سيري" في الإجابة على سؤال "كم التوقيت في فلسطين" ويرفقوا الإجابة بالحساب الرسمي لـ"آبل" لعلّها تقدم جوابًا شافيًا لهم.

وبالفعل، شهد الوسم تفاعلًا ملحوظًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا تجربتهم مع "سيري" وفشلها في الإجابة على سؤال بسيط مثل "ما هو الوقت في غزة؟".

Dear apple @Apple

How come Siri doesn’t tell the time in my home country Palestine?#siri_what_is_the_time_in_palestine #سيري_كم_الساعة_في_فلسطين — Abdelrahman Alhato (@AbdHato) September 24, 2021

سيري تكذب

سيري بتوخد الوقت من تطبيق clock

ولو فتحت التطبيق بكون موجود فيه الوقت في غزة ! لكن ليش بترفض انه تعطيك الوقت؟#سيري_كم_الساعة_في_فلسطين #siri_what_is_the_time_in_palestine pic.twitter.com/z1r9DaNOFg — Ahmad Awad | أحمد عوض (@awadenious) September 25, 2021

واعتبر النشطاء أن سواء عن قصد أو بغير قصد، فإن "آبل" تجعل نفسها متواطئة في التطهير العرقي للحكومة الإسرائيلية لدولة فلسطين المحتلة.

واستذكر النشطاء تعمد "غوغل" تجاهل اسم "فلسطين" على خرائطها واستبداله باسم دولة الاحتلال التي أقيمت على أراضيها.

وأطلقت حينها حملات عالمية تطالب "غوغل" للاعتراف بفلسطين في خرائطها، وتحديد الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني ومشاركة هذا المنشور مع جهات الاتصال الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيري - Siri؛ هو مساعد شخصي ذكي ومتصفح معرفى يعمل كتطبيق لشركة "آبل-Apple"، على نظام تشغيل "آي أو إس-ios".

يستخدم التطبيق واجهة مستخدم باللغة الطبيعية للرد على الأسئلة وتقديم توصيات وتنفيذ إجراءات من خلال تفويض طلبات لمجموعة من خدمات الإنترنت.

تدعي "آبل-Apple" أن البرنامج يتكيف مع تفضيلات المستخدم الفردية على مر الزمن ويقدم نتائج شخصية وينفذ مهام مثل العثور على المطاعم القريبة أو الحصول على الاتجاهات.

من هو عبدالرحمن حتو؟

يذكر أن عبدالرحمن الحتو معماري ومعلّق صوتي يستثمر صوته ولغته في صناعة محتوى يمس حياة الناس اليومية وتفاصيلها ويمكّن غيره من صناعة المحتوى الرّقمي.

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