شابة هندية تتزوج من نفسها وتدخل القفص الذهبي وحيدة

في 11 يونيو الجاري، ستشهد الهند حفل زفاف فريدٍ من نوعه إذ تخطط "كشاما بيندو" الزواج من نفسها ودخول القفص الذهبي وحيدة ودون شريك.

وكشفت "كاشاما" البالغة من العمر 24 عامًا بأنها ستقيم حفل زفاف في مكان سكنها في فادودارا بولاية غوجارات، وسيستمر لمدة 7 أيام حيث ستتبادل العهود والطقوس الهندوسية مع نفسها.

وذكرت "كاشاما" بأن حفل زفافها سيكون أول حفل زفاف منفرد على الإطلاق في الهند وستحرص على ارتداء اللون القرمزي تمامًا مثل العرس الهندي التقليدي، باستثناء أهم أركان الزواج، وغياب النصف الآخر (العريس).

وأضافت بيندو: "لم أرغب أبدًا في الزواج. لكنني كنت أرغب في أن أصبح عروسًا. لذلك قررت الزواج بنفسي".

وأشارت "كشاما"، التي تعمل لدى شركة خاصة: "هدفي من هذا الزواج من نفسي هو أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن "المرأة مهمة"، قد يرى البعض الزواج الذاتي على أنه غير منطقي، لكن ما أحاول تصويره بالفعل هو أن المرأة مهمة".

وتعليقًا على رد فعل عائلتها على قرارها، قالت "كاشاما" إن أهلها باركوها وأعطوها الضوء الأخضر لحفل الزفاف، وأعدت بيندو خمسة عهود لحفل زفافها الذي سيعقد في معبد في جوتري.

وبعد الزفاف، تخطط "كاشاما" لقضاء شهر عسل لمدة أسبوعين في Goa.