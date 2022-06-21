شاب يغني داخل مسجد في مصر

سادت حالة من الغضب والاستياء على الشارع المصري بسبب انتشار مقطع فيديو لشاب يغني ويرقص داخل مسجد الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف المصرية للتدخل.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في مصر وعدة دول عربية، شابًا يغني أغنية شعبية والتي يُطلق عليها اسم "مهرجان" مستعينًا بمكبر صوت داخل مسجد كبير في محافظة القليوبية.

وطالب متداولو الفيديو بمحاسبة الشاب الذي ظهر في الفيديو ومن قام بتصوريه لمساعدته على ارتكاب هذا الفعل الشنيع.

وبعد ساعات من تداول الفيديو، أصدرت النيابة العامة في مصر بيانًا أكدت فيه بأن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، وهو ما تزامن مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع (تيك توك) وتحديد بياناته".

وتابعت النيابة العامة أنها "باشرت تحقيقاتها وأمرت بضبطه وإحضاره".

وزارة الأوقاف تعلق على مصري يغني داخل مسجد

قال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والتفتيش في وزارة الأوقاف المصرية أن هذا الشخص استغل وجوده في المسجد خلال قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وسجل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتحرر بذلك محضر للشرطة ويجري إبلاغ النيابة العامة.

وتوعدّت وزارة الأوقاف، الشاب وكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة المساجد، بعدم الإفلات من العقاب. (حسبما ذكرت مواقع إخبارية مصرية)

5 سنوات بانتظار الشاب

رجح المحامي شعبان سعيد سجن الشاب الذي استفز الشارع المصري لمدة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وانتهاك دار عبادة وهي تهمة عقوبتها قاسية في قانون العقوبات المصري.

وذكر بأن المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".