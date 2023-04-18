شاب عراقي يثير الجدل بعد تقبيله طفلة من فمها للحصول على هاتف جديد "فيديو صادم"

حالة من الغضب يعيشها الشارع العراقي بعد تنفيذ أحد الشباب تحديًا في الشارع بهدف الحصول على هاتف جديد من قبل أحد الأشخاص، وتسبب الفيديو المنتشر عن هذا التحدي بهجوم كبير ضد الشاب واتهامه بالتحرش بطفلة.

شاب عراقي يثير الجدل بتحرشه بطفلة للحصول على هاتف جديد

وفي التفاصيل الحادثة المثيرة للجدل، قام أحد الأشخاص بتحدي شاب من الشارع بالقيام بتقبيل أول فتاة يلتقيها في الشارع مقابل الحصول على هاتف آيفون جديد.

وبالفعل يقرر الشاب تنفيذ التحدي للحصول على الهاتف، ويختار طفلة صغيرة تبلغ من العمر ما يقارب الـ 8 سنوات، ويقبلها من فمها في تصرف صادف وصف بانتهاك صريح لطفولتها وبرائتها.

ووصف الجمهور فكرة البرنامج في الأصل بالمرفوضة والسيئة حيث أشاروا ان فكرة تقبيل أول فتاة يلتقيها في الشارع مرفوضة، لكن على الأقل فإن الفتاة الكبيرة ستكون صاحبة القرار وقد ترفض.

واعتبر البعض ان رغبة البرنامج وصناعه بالحصول على نسبة كبيرة من اللايكات والمشاهدات دفعتهم لابتكار تحدي مرفوض وغير أخلاقي دون مراعاة لطبيعة الحياة في المجتمع الشرقي.

مطالبات بمحاسبة البرنامج والشاب

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق بحالة من الغضب والرفض للفيديو والفكرة، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض على القائمين على البرنامج وإلقاء القبض عليهم، ومحاسبة الشاب على التصرف، مؤكدين ان القانون العراقي يجرم التحرش بالأطفال وانتهاك برائتهم، وقال البعض إن العقوبة في العراق قد تصل إلى السجن مدة 10 سنوات.