شاهد دموع الملكة رانيا في حفل زفاف الأميرة إيمان

البوابة - أمطر أفراد العائلة المالكة الأردنية ابنتهم العروس الأميرة إيمان برسائل التهنئة والتمنيات الطيبة بمناسبة عقد قرانها على الشاب جميل ترميوتيس في بيت الأردن مساء الأحد، 12 مارس 2023.

وبحضور أمراء وأميرات البيت الهاشمي وعائلة العريس وعدد من الأصدقاء وكبار الشخصيات، تزوجت الأميرة إيمان (26 عامًا)، الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن، من السيد جميل ثيرميوتيس المولود في فنزويلا من أصول يونانية.

وبث الحفل على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الأردني وعدد من القنوات الفضائية الأردنية، وأشاد أفراد من العائلة المالكة بالأميرة إيمان وأرسلوا عبارات التهنئة والتبريك إلى العروسين عبر حساباتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

الملكة رانيا متأثرة في حفل زفاف الأميرة إيمان

ولم تتمكن الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، من إخفاء المشاعر التي انتابتها طوال مراسم عقد قران ابنتها الأميرة إيمان والتي رصدتها عدسات الكاميرات التي كانت متواجدة في بيت الأردن.

ولاحظ مراقبو الحدث الملكي انعكاس مشاعر الملكة رانيا على ملامح وجهها والتي فسرها البعض بأنها خليط بين مشاعر الأمومة والفرح والترقب والحزن على مغادرتها منزل ذويها.

ورصد عدد من المراقبين الدموع في عيون الملكة رانيا في تلك اللحظة التي وقعت فيها الأميرة إيمان على وثيقة عقد القران والتي تعني بدء مرحلة جديدة في حياة الأميرة إلى جانب زوجها السيد جميل.

وسارعت الملكة رانيا، التي وصفت نفسها قبل أيام بـ"أم العروس"، لمنح ابنتها "حضن" وهمست في أذنها "مبروك حبيبتي".

الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة لإيمان

وبعد انتهاء مراسم عقد القران، نشرت الملكة رانيا عدة صور من ذلك اليوم عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام، وكتبت: "إيمان، أدعو الله أن يجلب لك هذا الفصل التالي في حياتك الكثير من الفرح والحب والضحك كما جلبت لنا على مر السنين. مبروك للعروس والعريس!”.

ولي العهد يودع شقيقته

وعقب انتهاء مراسم عقد القران، قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني: "ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة، كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير".