شاهد فضيحة الشيخ عادل الكلباني وهو يأكل الفشار .. مزحة أم ورطة؟

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الإطلالة الشبابية والعصرية لإمام الحرم المكي سابقًا الشيخ عادل الكلباني بالجينز، قرر الشيخ الرد على منتقديه بطريقة "لطيفة" و"طريفة".

ومازح الشيخ الكلباني متابعه وجمهوره على موقع التدوين "تويتر" بنشر صورة وعاء مليء بالفشار وأرفقها بعبارة طريف جاء فيها: "يا عيباه، إمام الحرم وياكل فشار!!!!" في إشارة إلى الانتقادات التي يتلقاها مع كل ظهور عفوي له في الشارع والمجلس وغيرها خلال يومه العادي.

وتعتبر تغريدة الشيخ الكلباني ردًا على كل من انتقده وسخر من إطلالته الشبابية بالجينز والفيست الممتلئ بالشارات مثلما يفعل البايكرز"، ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي قبل أيام وكأن "الموضة" محرمة على رجال الدين.

وتحوّلت إطلالة الشيخ الكلباني "الشبابية" و"العصرية" إلى حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين من "أبدى استغرابه منها" وبين من "أشاد بها".

وأوعز منتقدو إطلال الشيخ الكلباني سبب استغرابهم منها إلى أنها لا تليق بالشيخ ومكانته في المجتمع السعودي، خاصة وأنه كان إمامًا للحرم المكي سابقًا، في المقابل وُجد من يدافع عن الشيخ وإطلالته العصرية.

وذكر المعجبون بإطلالة الشيخ بأن "الموضة" ليس محرمة في الدين طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وذكروا بأن طريقة الشيخ البسيطة والقريبة من الشباب تعكس صورة لطيفة عن الدين الإسلامي السمح.

وكتب أحد المغردين للشيخ الكلباني حينها: "صراحة يا شيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام"، على حد قوله، ليرد إمام الحرم المكي السابق على المغرد بالقول: "يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟".

كما رد الشيخ الكلباني على منتقديه في تغريدة أخرى جاء فيها: "استهجان البعض لتصرفاتي هو تنمر. ليس من حقهم الإنكار، وليس من اهتمامنا الرد عليهم". وتساءل "إذا كان ركوب الدراجة حرامًا فليأتنا بالدليل وإن كان حلالا فعلام الإنكار؟".

وأوعز منتقدو إطلال الشيخ الكلباني سبب استغرابهم منها إلى أنها لا تليق بالشيخ ومكانته في المجتمع السعودي، خاصة وأنه كان إمامًا للحرم المكي سابقًا، في المقابل وُجد من يدافع عن الشيخ وإطلالته العصرية.

وذكر المعجبون بإطلالة الشيخ بأن "الموضة" ليس محرمة في الدين طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وذكروا بأن طريقة الشيخ البسيطة والقريبة من الشباب تعكس صورة لطيفة عن الدين الإسلامي السمح.

عادل الكلباني يروج لـ موسم الرياض

أثار الشيخ عادل الكلباني الجدل قبل أشهر حينما ظهر في مقطع فيديو دعائي لـ موسم الرياض 2021-2022 على طريقة مسلسل صراع العروش.

كما ظهر الشيخ الكلباني رفقة فنانين ونجوم كرة عبر إعلان ترفيهي لفعالية منطقة "كومبات فيلد" ضمن موسم الرياض الذي يستقطب ملايين الزوار.

وظهر الشيخ الكلباني في مقطع الفيديو الترويجي رفقة عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران.

وحقق الفيديو الترويجي حينها أكثر من 1.6 مليون مشاهدة في غضون أربع ساعات فقط من نشره عبر حساب رئيس هيئة الترفيه المشرفة على موسم الرياض، تركي آل الشيخ، عبر تويتر.

انتقاد الشيخ عادل الكلباني

أثارت مشاركة الشيخ عادل الكلباني في الفيديو الترويجي لموسم الرياض تباينًا في الآراء، مع وجود فريق لا يتقبل ظهور رجال الدين بعيدًا عن لقاءاتهم وبرامجهم الدينية وتدويناتهم الجدية في الوعظ والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الشيخ الكلباني بدا سعيدًا بتلك التجربة، وأشار بشكل ساخر لكونه سيذهب للتمثيل في هوليوود، أشهر مراكز الأفلام السينمائية في العالم، قبل أن يرد عليه آل الشيخ مرحبا بظهوره في الإعلان، وقال: "صراحة لأنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شي قدام“.