اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو لمشهور يدعى جسار الوادعي شتم فيه الذات الإلهية.

وظهر جسار الوادعي في مقطع فيديو، الذي يتعذر على موقع البوابة نشره، وهو يسب الذات الإلهية بأقذر الشتائم والإهانات وهو ما أثار غضب واستياء النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

جسار الوادعي جسار الوادعي يشتم الذات الإلهية

وعبر وسم “#نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا، طالب المغردون السلطات السعودية بالقبض على المدعو جسار الوادعي لسبه الذات الإلهية بأقذر الشتائم والإهانات.

استنكر المغرد سعود ما تلفظ به المدعو جسار، إذ كتب مغردًا: "هذا سب الله وسب الكعبة المشرفة وقذف الشعب السعودي كامل لذا #نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي أشد العقوبة وإذا قصاص أفضل حتى يكون عبرة له ولغيره".

من جهته عبر مغرد يدعى الرويلي عن غضبه مما تلفظ به جسار الوادعي، وكتب معلقًا: "ما هذا الزمن العجيب!!! مجموعة لقطاء شرذمة أصبحوا يستخدمون سب الذات الإلهية والتجاوز على الدين كمحتوى لأجل الترند والحصول على المشاهدات والشهرة!! نحن في آخر الزمان والقابض على دينه كالقابض على الجمر نسأل الله السلامة".

فيما رجح المغرد مشعل بأن يكون جسار الوادعي يعاني من مرض نفسي، إذ كتب معلقًا: "هي وحده من الثنتين يا أنه متعاطي أو مريض لان مستحيل شخص كبره يسوي نفس كذا #نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي".

عقوبة شتم الذات الإلهية في القانون السعودي

تضمَّن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، في مادته التاسعة في القانون السعودي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، قولًا أو فعلا.

وفقًا للمادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولًا أو فعلًا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة