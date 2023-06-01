شاهد لحظة وصول جيل بايدن للاحتفال بزفاف الأمير الحسين ورجوة

البوابة - وصلت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إلى الأردن برفقة ابنتها آشلي بايدن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين على الآنسة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران اليوم الخميس.

وتُعد السيدة بايدن من أوائل الضيوف الدوليين الذين وصلوا العاصمة الأردنية عمان لحضور مراسم الزفاف الملكي سبقتها فقط ملكة ماليزيا عزيزة أمينة ميمونة اسكندرية والوصية على عرش رومانييا الأميرة مارجريت ا( ابنة آخر ملوك رومانيا ميخائيل الأول) وزوجها الأمير رادو.

جيل بايدن تحضر الزفاف الملكي الأردني

وكانت المتحدثة باسم السيدة الأولى قد أعلنت في 27 أيار/مايو الماضي أن جيل بايدن تستعد لحضور مراسم عقد قران نجل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو/حزيران 2023.

وقالت المتحدثة باسم السيدة الأولى أن زيارتها ستتضمن أيضًا عددًا من المحطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي حضور جيل لمراسم حفل زفاف الأمير الحسين انطلاقًا من علاقة الصداقة القوية التي تربطها هي وزوجها الرئيس جو بايدن مع والدي العريس ولي العهد الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

زواج الأمير الحسين ورجوة

يحتفل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم بزواجه من خطيبته الآنسة رجوة آل سيف، بحضور شخصيات عالمية وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأقام الملك عبد الله، الأربعاء، مأدبة عشاء حضرها أكثر من 4 آلاف شخص من أبناء المجتمع الأردني، حضرها بشكل أساسي عدد كبير من مسؤولين الحاليين والسابقين وأفراد من العشائر الذين يشكلون حجر الأساس لدعم النظام السياسي.

وقال الملك عبدالله الثاني في حفل العشاء الذي ضم شخصيات عشائرية بارزة وأفراد من قوات الأمن: "فرحتنا كاملة بوجودكم".

وأعلنت السلطات الأردنية عطلة اليوم الخميس، بمناسبة الزفاف الملكي، فيما زينت الطرق التي سيقود العروس والعريس من خلالها بالأعلام الأردنية وصور ولي العهد.