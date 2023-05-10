شاهد هدية الشيخ حمدان بمناسبة طلوع ابنه محمد

البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات الإماراتية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الهدية التي قدمها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة طلوع نجله محمد بن حمدان.

وبهذه المناسبة السعيدة، أرسل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وزوجته الشيخة شيخة بنت سعيد آل مكتوم للأهل والأصدقاء صندوق خشبي أنيق مُزين بأحرف من أسم المولود "الشيخ محمد بن حمدان" من الذهب وبداخله ثلاثة أنواع من العسل.

وجاءت أنواع العسل التي قدمها الشيخ حمدان على النحو التالي:

يُعد عسل غاف مستخلصًا من رحيق شجرة الغاف التي تعد الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والرمز التاريخي والثقافي للاستقرار والسلام والتسامح.

عسل غاف: مستخلص من رحيق شجرة الغاف وهي الشجرة الوطنية للإمارات والرمز التاريخي والثقافي للاستقرار والسلام والتسامح

مستخلص من رحيق شجرة الغاف وهي الشجرة الوطنية للإمارات والرمز التاريخي والثقافي للاستقرار والسلام والتسامح عسل سدر: يحتل المرتبة الأولي في الإمارات العربية المتحدة ويتم استخلاصه من أشجار السدر المعمر المتواجدة في أراضي إمارة رأس الخيمة وأيضا منطقة حتّا.

يحتل المرتبة الأولي في الإمارات العربية المتحدة ويتم استخلاصه من أشجار السدر المعمر المتواجدة في أراضي إمارة رأس الخيمة وأيضا منطقة حتّا. عسل سمر: يستخلص من خلايا النحل الموجودة بين أشجار السمر الصحراوية المتواجدة في حتّا.

طلوع الشيخ محمد بن حمدان

الطلوع هو الاحتفال الذي تقوم به الأسر الإماراتية بشكلٍ خاص، والعربية بشكلٍ عام، حين يتم طفلها الرضيع الـ40 يومًا من ولادته.

ونشرت الشيخة شيخة صورًا من التجهيزات التي تم إعدادها للاحتفال بطلوع ابنها محمد عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" قبل أيام.

بعد راشد وشيخة.. الشيخ حمدان يستقبل مولوده الثالث

احتفلت عائلة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخامس والعشرين من فبراير الماضي بولادة حفيدها الجديد "محمد" نجل ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته الشيخة شيخة بنت سعيد.

ونشر الشيخ حمدان، المُلقب بـ"الشيخ فزاع"، عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورة أعلن من خلالها ولادة طفله الجديد "محمد".

ونشر الشيخ حمدان ىل مكتوم صورة ليدين ممسكتين بقدمين صغيرتين في إشارة للمولود الجديد محمد بن حمدان بن محمد آل مكتوم.

ويُعد الطفل محمد هو الطفل الثالث للشيخ حمدان بعد ولادة التوأم راشد وشيخة في 20 مايو 2021.

منذ ذلك الحين ظهر التوأم الشيخ راشد والشيخة شيخة على صفحة الشيخ حمدان حيث يتابعه أكثر من 15 مليون متابع على إنستغرام.

من هي زوجة الشيخ حمدان ؟

الاسم: شيخة بنت سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم

شيخة بنت سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم الأب: الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم

الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم الأم: الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم

الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تاريخ الولادة: 1991

1991 الأخوة والأخوات: 8 اخوة وأخوات

زواج الشيخة شيخة

تزوجت من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 6 يونيو 2019.

صور الشيخة شيخة

لا تنشر العائلات الحاكمة في الخليج صور زوجات الشيوخ وعائلتهم، ويكتفون بنشر صور الشيخات في مرحلة الطفولة فقط.

ولم يسبق أن ظهرت الشيخة شيخة في أي مناسبة أو لقاء رسمي.