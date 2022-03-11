شباب يدهسون أسدًا في السعودية .. وضحكاتهم تثير الاشمئزاز

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبل أسد في حالة مزرية بعد تعرضه للدهس على أحد الطرق الرئيسية في السعودية استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي جرى تصويره من قبل مجموعة من الشباب كانوا متواجدين في مكان الحادث، الأسد الذي كان ممد على الأرض والدماء تسيل منه في منظر يفطر القلوب.

وسُمع خلال الفيديو أحد الشبان وهو يقول أنهم صدموا الأسد وينتظرون موته فيما تعالى صوته والآخرين بالضحك.

وفي الوقت الذي لم يُعرف ما إذا كان الشباب في الفيديو هم من قاموا بدهس الأسد أم لا، إلا أن طريقة ضحكهم وسخريتهم من وضع الأسد أثار استياء وغضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسُمع خلال الفيديو أحد الشبان وهو يقول أنهم صدموا الأسد وينتظرون موته فيما تعالى صوته والآخرين بالضحك.

القوات الخاصة للأمن البيئي

وبعد تداول مقطع الفيديو المستفز على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي تفاصيل ما حدث.

وقال الرائد المالكي بأن القوات تلقت بلاغًا عن "أسد" تعرض لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به.

وأضاف أنه تمت مباشرة الحادثة وتسليم الأسد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

تعافي شبل الأسد

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تعافي "شبل الأسد" من الإصابات الجسيمة التي تعرض لها إثر اصطدام مركبة به على أحد طرق الرياض.

وأشار المركز إلى نقل الشبل إلى مركز الإيواء بعد علاجه وتأهيله في العيادة البيطرية.

وكان المركز قد أعلن عن تمكنه من السيطرة على أسد طليق تعرض لإصابة نتيجة اصطدام مركبة به بأحد الطرق بمدينة الرياض، ليتم نقله إلى مركز إيواء الكائنات الفطرية؛ لمعالجته ووضعه تحت ملاحظة الأطباء البيطريين لمتابعة حالته في العيادة البيطرية.