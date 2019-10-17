شبيه محمد صلاح يصدم الجميع: "أصوّر الإعلانات بدلًا منه عندما يكون مشغولًا"!

حل المهندس المصري أحمد بهاء ضيفًا على أحد البرامج مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث اشتهر هذا الشاب بالشبه الكبير الذي بينه وبين اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل فجّر مفاجأة خلال الحلقة لم يعلم بها أي شخص من قبل.

وكشف شبيه صلاح للمرة الأولى أنه في بعض الأحيان يصور الإعلانات الخاصة بالشركات، موضحًا سبب ذلك أن نجم ليفربول يكون مشغولًا في أغلب أوقاته ولا يستطيع المكوث في مكان معيّن للتصوير، فصور بدلًا منه بعض اللقطات من إعلان "فودافون" وإعلان شركة بيبسي وأيضًا إعلان "إنت أقوى من المخدرات" وإعلانات أخرى لم يقبل أن يكشف عنها.

وأضاف أحمد بهاء أنه يصور الجزء الخاص بمصر على أن يتم باقي التصوير في إنجلترا من جانب محمد صلاح، فلاقى هذا التصريح تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يكن أحد يتوقع من قبل أن يكون هناك شخص يصور في الإعلانات بدلًا من الفرعون المصري.

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