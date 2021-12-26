شجرة كريسماس تثير الجدل في السعودية .. والجمارك تحسم الأمر

حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية الجدل الذي أثير قبل يومين حول بيع وترويج منتجات أعياد الميلاد والكريسماس في الأسواق السعودية.

وجاء توضح الهيئة ردًا على استفسار أحد رواد مواقع التدوين "تويتر" حول بعض الإشاعات التي تقول أن الشجرة الكريسماس مسموح بها في الأسواق السعودية لترد بالقول: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، يمنع استيراد شجرة "الكريسمس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

وكانت مواقع إخبارية وصفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تداولت خلال الأيام الماضية مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس في عدة متاجر ومحلات بيع ومقاهٍ وفنادق تتضمن عرض شجرة الكريسماس وقبعات سانتاكلوز وأجراس الرنة.

كما نشرت وكالتي "وول ستريت جورنال" و"بلومبيرغ" تقارير تكشف التغيرات التي يشهدها الشارع السعودي سيرًا نحو رؤية 2030 بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما ذكرت الصحيفتان أن مظاهر الكريسماس شوهدت في فنادق ومطاعم ومراكز تسوق بالعاصمة السعودية حيث عُرضت زينة عيد الميلاد على روّادها.

كما عرضت متاجر في العاصمة الرياض أشجار التنوب الاصطناعية، حيث يمكن للمتسوقين العثور عليها جنبًا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة في الوقت الذي كان يتم إخفاؤها قبل سنوات وبيع سرًا.

كما صممت فنادق ديكورات بباحاتها الداخلية تتناسب مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، وتضمن جزء كبير منها شجرة الكريسماس.

وذكرت "بلومبيرغ" أن عدة مطاعم قدمت كعكات عيد الميلاد، وخاصة كعكة "البانيتون" الإيطالية التي عادة ما يتم إعدادها في رأس السنة الميلادية، فيما عزفت بعض المقاهي أغنية الكريسماس لـ"ماريا كيري".

كما أشارت الوكالة الأمريكية أنه لا يوجد شيء صارخ في الاحتفال بعيد الميلاد في شوارع الرياض كما هو الحال لدى جارتها دبي بدولة الإمارات، لكن فنادق ومطاعم ومراكز تسوق بالعاصمة السعودية تعزف أغاني العيد على روادها.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ردود فعل السعوديين كانت متباينة، مما يعكس الانقسامات حول التغيرات الاجتماعية في البلاد، بين من رحب بهذه المشاهد الجديدة وبين رافض لها واعتبرها مرفوضة في مجتمع مسلم محافظ.

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